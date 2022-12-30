Споживання електрики зростає, – Укренерго





Про це повідомляє



За даними оператора, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій, а через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії наближається до нуля.



"З початком робочого тижня та підвищенням споживання на Одещині далися в знаки наслідки ворожих обстрілів. Через це сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні", - йдеться в повідомленні.



Наразі в Одесі та районі ремонтні бригади працюють над усуненням пошкоджень та відновленням енергоживлення.



В усіх решта регіонах мережеві обмеження відсутні.



"На всіх енергооб’єктах, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонти для відновлення їх функціоналу та підвищення надійності передачі електроенергії", - додають в "Укренерго".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні сьогодні, 27 лютого споживання електрики почало зростати до рівня робочого дня. В Одесі наразі аварійні відключення, але в інших регіонах обмежень не очікується.Про це повідомляє "Укренерго". За даними оператора, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій, а через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії наближається до нуля."З початком робочого тижня та підвищенням споживання на Одещині далися в знаки наслідки ворожих обстрілів. Через це сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні", - йдеться в повідомленні.Наразі в Одесі та районі ремонтні бригади працюють над усуненням пошкоджень та відновленням енергоживлення.В усіх решта регіонах мережеві обмеження відсутні."На всіх енергооб’єктах, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонти для відновлення їх функціоналу та підвищення надійності передачі електроенергії", - додають в "Укренерго".

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