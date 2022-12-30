Споживання електрики зростає, – Укренерго
Сьогодні, 11:15
В Україні сьогодні, 27 лютого споживання електрики почало зростати до рівня робочого дня. В Одесі наразі аварійні відключення, але в інших регіонах обмежень не очікується.
Про це повідомляє "Укренерго".
За даними оператора, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій, а через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії наближається до нуля.
"З початком робочого тижня та підвищенням споживання на Одещині далися в знаки наслідки ворожих обстрілів. Через це сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Наразі в Одесі та районі ремонтні бригади працюють над усуненням пошкоджень та відновленням енергоживлення.
В усіх решта регіонах мережеві обмеження відсутні.
"На всіх енергооб’єктах, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонти для відновлення їх функціоналу та підвищення надійності передачі електроенергії", - додають в "Укренерго".
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Про це повідомляє "Укренерго".
За даними оператора, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій, а через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії наближається до нуля.
"З початком робочого тижня та підвищенням споживання на Одещині далися в знаки наслідки ворожих обстрілів. Через це сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Наразі в Одесі та районі ремонтні бригади працюють над усуненням пошкоджень та відновленням енергоживлення.
В усіх решта регіонах мережеві обмеження відсутні.
"На всіх енергооб’єктах, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонти для відновлення їх функціоналу та підвищення надійності передачі електроенергії", - додають в "Укренерго".
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