Диверсію в Мачулищах влаштували білоруські партизани, використали дрони, – ЗМІ





Про це повідомив голова ініціативи BYPOL Олександр Азаров у коментарі "Нашій Ниві" та "Белсату", пише



У коментарі Азаров розповів, що російський літак А-50 атакували з повітря. Напад за допомогою безпілотників здійснили учасники плану "Перемога", зараз вони в безпеці. За його словами, операція готувалася кілька місяців.



"Це були дрони. Учасники операції – білоруси, учасники плану "Перемога", зараз вони в безпеці за межами країни. Всі розійшлися, нехай тепер шукають вітру в полі", - йдеться в повідомленні.



"Беларускі Гаюн" також має інформацію, що силовики знайшли сумку з пультами управління дронами.



За даними BYPOL, унаслідок 2-х вибухів у літака ДРЛО А-50 ПКС РФ пошкоджено передню і центральну частини літака, авіоніку і радіолокаційну антену.



Цей борт прилетів до Білорусі 3 січня 2023 року і наразі пробув у РБ 54 дні, зробивши 12 вильотів. До цього, попереднього разу, борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року.



У повітряно-космічних силах РФ перебуває всього 9 таких літаків, до того ж удосконалених (із модифікацією "У") всього 6 одиниць. Один такий літак обслуговує 19 осіб (5 льотного, 11 радіо і 3 інженерно-технічного персоналу).



За даними "Беларускі Гаюн", вартість такого літака становить $330 млн.



Нагадаємо, що у неділю, 26 лютого, стало відомо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруські партизани причетні до диверсії на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі, внаслідок якої зазнав ушкоджень російський військовий літак.Про це повідомив голова ініціативи BYPOLу коментарі "Нашій Ниві" та "Белсату", пише Українська правда У коментарі Азаров розповів, що російський літак А-50 атакували з повітря. Напад за допомогою безпілотників здійснили учасники плану "Перемога", зараз вони в безпеці. За його словами, операція готувалася кілька місяців."Це були дрони. Учасники операції – білоруси, учасники плану "Перемога", зараз вони в безпеці за межами країни. Всі розійшлися, нехай тепер шукають вітру в полі", - йдеться в повідомленні."Беларускі Гаюн" також має інформацію, що силовики знайшли сумку з пультами управління дронами.За даними BYPOL, унаслідок 2-х вибухів у літака ДРЛО А-50 ПКС РФ пошкоджено передню і центральну частини літака, авіоніку і радіолокаційну антену.Цей борт прилетів до Білорусі 3 січня 2023 року і наразі пробув у РБ 54 дні, зробивши 12 вильотів. До цього, попереднього разу, борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року.У повітряно-космічних силах РФ перебуває всього 9 таких літаків, до того ж удосконалених (із модифікацією "У") всього 6 одиниць. Один такий літак обслуговує 19 осіб (5 льотного, 11 радіо і 3 інженерно-технічного персоналу).За даними "Беларускі Гаюн", вартість такого літака становить $330 млн.Нагадаємо, що у неділю, 26 лютого, стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи , з'явилася також інформація про пошкоджений російський літак.

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