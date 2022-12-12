Дефектування автомобіля при пошкодженні чи ДТП, запчастини і послуги з відновлення: до кого звернутись за допомогою*

Дефектування автомобіля при пошкодженні чи ДТП, запчастини і послуги з відновлення: до кого звернутись за допомогою*
Для водіїв та водійок страховий випадок, як-от відбите дзеркало, може настати зокрема й через чужу необачність. І хоч нервові клітини доведеться попсувати усім учасникам дорожньо-транспортної пригоди – за власну автівку болітиме таки більше. Іноді слід замінити лише одну запчастину, а іноді ремонту потребує весь автомобіль.

Директор компанії Automira Олександр Карпінський каже: знайти фахівців, які можуть запропонувати відновлення авто «під ключ» не за всі гроші світу, не так і просто. Однак чи не найскладніше – знайти тих, хто зможе зробити незалежну оцінку збитків після ДТП і при цьому зорієнтувати власника щодо вартості деталей.

«Коли настає навіть дрібний страховий випадок, не кажучи вже про серйозну ДТП, перше питання, що спадає на думку: хто офіційно може продати необхідні деталі і встановити їх на автомобіль. Automirа такі послуги пропонує», – розповідає директор.

І додає: «Передусім нас знають як постачальника якісних автозапчастин здебільшого кузовного профілю. Але ми не лише підбираємо і продаємо деталі для авто, а й виконуємо інші послуги: дефектування та роботи щодо заміни та встановлення необхідних елементів кузова. Усе для того, аби максимально забезпечити потреби наших клієнтів».

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На цьому компанія не зупиняється й анонсує ще одну послугу «під ключ» – кузовні роботи. Щодо вартості такої послуги пан Олександр пояснює: кожен випадок індивідуальний, тож і ціна різниться.

«Це залежить від годин і складності виконаної роботи, але можу запевнити: ціни не кусаються», – резюмує директор.

За детальною інформацією телефонуйте:

+380 66 889 59 79
+380 97 889 59 79
+380 332 70 19 79

Графік роботи та адреса Automira:

понеділок–п’ятниця з 9:00 до 18:00,
субота 9:00–15:00,
неділя – вихідний.

Волинська обл., Луцький р-н,
с. Підгайці, вул. Промислова, 4.

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Теги: Automira, Підгайці, шрот, автозапчастини Луцьк
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