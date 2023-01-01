«Є розуміння необхідності захисту Батьківщини»: тероборонівець із Волині – про добровольчі формування

Павло уже захищав Україну у 2014-2015 роках. Потім займався власною справою, але як тільки розпочалося повномасштабне російське вторнення, маючи певний досвід, очолив добровольче формування однієї з громад на Волині. Пізніше продовжив службу в Силах територіальної оборони ЗС України.



Його історію розповіли у спільноті



Зараз військовий, крім виконання своїх основних завдань, ще й займається підготовкою добровольчих підрозділів у 100 окремій бригаді територіальної оборони.



- Всі добровольчі формування створювалися згідно Закону України про національний спротив. У районі нашої відповідальності створені десятки таких формувань. Я не називатиму загальну кількість осіб, але мова йде про тисячі. Тобто, в рази більше, ніж штатний підрозділ у цій же зоні оборони, - розповідає Павло.



Військовий наголосив, що на добровольців покладаються завдання охорони та оборони важливих об'єктів, подекуди вони несуть бойове чергування, займаються спостереженням, допомагають в інженерному облаштуванні позицій.



– Відповідно, ми постійно проводимо бойову підготовку з підрозділами добровольчих формувань: навчальні стрільби, тактична медицина, інженерна підготовка, мінно-вибухова справа тощо, – зауважив Павло.



За словами офіцера, добровольчі формування є основним резервом їх військової частини і вже чимало таких добровольців з часом вирішили стати повноцінними військовими.



– Ми переконані, що у випадку прямого вторгнення на нашу ділянку, ці формування зіграють важливу роль, – продовжує Павло. - Основне їхнє застосування - тактика малих рейдових груп, яка показала свою ефективність при обороні Київщини, Чернгівщини та Житомирщини. Добровольчі формування, спільно з нашими підрозділами, у змозі виконати будь-яке завдання, що стоятиме перед нами. Головне, що в людей є розуміння необхідності захисту своєї Батьківщини, тож ми покладаємо великі надії на місцеве населення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! уже захищав Україну у 2014-2015 роках. Потім займався власною справою, але як тільки розпочалося повномасштабне російське вторнення, маючи певний досвід, очолив добровольче формування однієї з громад на Волині. Пізніше продовжив службу в Силах територіальної оборони ЗС України.Його історію розповіли у спільноті Військо України , передає Перший Зараз військовий, крім виконання своїх основних завдань, ще й займається підготовкою добровольчих підрозділів у 100 окремій бригаді територіальної оборони.- Всі добровольчі формування створювалися згідно Закону України про національний спротив. У районі нашої відповідальності створені десятки таких формувань. Я не називатиму загальну кількість осіб, але мова йде про тисячі. Тобто, в рази більше, ніж штатний підрозділ у цій же зоні оборони, - розповідає Павло.Військовий наголосив, що на добровольців покладаються завдання охорони та оборони важливих об'єктів, подекуди вони несуть бойове чергування, займаються спостереженням, допомагають в інженерному облаштуванні позицій.– Відповідно, ми постійно проводимо бойову підготовку з підрозділами добровольчих формувань: навчальні стрільби, тактична медицина, інженерна підготовка, мінно-вибухова справа тощо, – зауважив Павло.За словами офіцера, добровольчі формування є основним резервом їх військової частини і вже чимало таких добровольців з часом вирішили стати повноцінними військовими.– Ми переконані, що у випадку прямого вторгнення на нашу ділянку, ці формування зіграють важливу роль, – продовжує Павло. - Основне їхнє застосування - тактика малих рейдових груп, яка показала свою ефективність при обороні Київщини, Чернгівщини та Житомирщини. Добровольчі формування, спільно з нашими підрозділами, у змозі виконати будь-яке завдання, що стоятиме перед нами. Головне, що в людей є розуміння необхідності захисту своєї Батьківщини, тож ми покладаємо великі надії на місцеве населення.

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