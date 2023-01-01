Доньку загиблого воїна з Волині привітали з днем народження

Доньку загиблого воїна з Волині привітали з днем народження
Учора, 27 лютого, міський голова Володимира Ігор Пальонка завітав до ліцею №3, аби привітати з 9-річчям доньку загиблого Героя Сергія Засадка, який віддав своє життя за Україну.

Про це пишуть на офіційному сайті міста.

Під дружні вигуки та оплески однокласників очільник громади побажав юній розумниці перш за все міцного здоров’я, підтримки, позитивних емоцій та Божого благословення.

“На твою долю, Єво, випали немалі випробування. Та я переконаний, що ти неодмінно з ними впораєшся. А вас, діти. усіх хто невдовзі розбудовуватиме успішну державу, прошу завжди підтримувати дівчинку і пам’ятати, що її тато віддав своє життя за Україну”, – зазначив міський голова Ігор Пальонка у вітальному слові.

Доньку загиблого воїна з Волині привітали з днем народження


Донька Героя росте мудрою, допитливою дівчинкою, захоплюється малюванням, англійською мовою та спортом.

37-річний водій артилерійської батареї Сергій Засадко був мобілізований до війська у лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення росії на територію України. Не чекаючи повістки, сам вирушив до територіального центру комплектування, адже не міг лишатись осторонь, коли на рідну землю прийшла біда. Зі зброєю у руках він мужньо обороняв Україну від ворога. Загинув Сергій Засадко 28 квітня в результаті артилерійського обстрілу на Донеччині.

Нагадаємо, що, починаючи з 2022 року, з метою соціальної підтримки сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій з-поміж учасників АТО та на виконання відповідної місцевої програми соціального захисту, у громаді вітають з днем народження усіх дітей та членів родин загиблих Героїв.

Доньку загиблого воїна з Волині привітали з днем народження
Доньку загиблого воїна з Волині привітали з днем народження



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Теги: Сергій Засадко, Волинь, Володимир
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