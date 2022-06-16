Прикордонники розповіли, як укріплюють кордон із Білоруссю та окупованим Придністров'ям

Прикордонники розповіли, як укріплюють кордон із Білоруссю та окупованим Придністров'ям
На кордоні з окупованим Придністров'ям (Молдова) українські захисники посилили заходи безпеки і будують фортифікаційні споруди.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив 28 лютого в ефірі телемарафону, пише Еспресо.

"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, від моменту повномасштабного вторгнення сили оборони посилили цей напрямок… Відбувається не тільки посилення контролю, але й будування інженерно-фортифікаційних споруд", – сказав він.

"Через підступність ворога ми розуміємо, що в будь-який момент можуть бути провокації. Ми маємо бути готовими до всього", – додав Демченко.

Що стосується Білорусі, то тут українські прикордонники створюють двокілометрову смугу, яку буде заміновано.

"Місцями може бути менше, це залежить від ландшафту та загрозливості напрямку", - уточнив Демченко.

Нагадаємо, що Путін хоче звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню Росії.

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Теги: Україна, Білорусь, Придністров'я, кордон
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