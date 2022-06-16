Прикордонники розповіли, як укріплюють кордон із Білоруссю та окупованим Придністров'ям





Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив 28 лютого в ефірі телемарафону, пише



"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, від моменту повномасштабного вторгнення сили оборони посилили цей напрямок… Відбувається не тільки посилення контролю, але й будування інженерно-фортифікаційних споруд", – сказав він.



"Через підступність ворога ми розуміємо, що в будь-який момент можуть бути провокації. Ми маємо бути готовими до всього", – додав Демченко.



Що стосується Білорусі, то тут українські прикордонники створюють двокілометрову смугу, яку буде заміновано.



"Місцями може бути менше, це залежить від ландшафту та загрозливості напрямку", - уточнив Демченко.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На кордоні з окупованим Придністров'ям (Молдова) українські захисники посилили заходи безпеки і будують фортифікаційні споруди.Про це речник Державної прикордонної служби Україниповідомив 28 лютого в ефірі телемарафону, пише Еспресо "На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, від моменту повномасштабного вторгнення сили оборони посилили цей напрямок… Відбувається не тільки посилення контролю, але й будування інженерно-фортифікаційних споруд", – сказав він."Через підступність ворога ми розуміємо, що в будь-який момент можуть бути провокації. Ми маємо бути готовими до всього", – додав Демченко.Що стосується Білорусі, то тут українські прикордонники створюють двокілометрову смугу, яку буде заміновано."Місцями може бути менше, це залежить від ландшафту та загрозливості напрямку", - уточнив Демченко.Нагадаємо, що Путін хоче звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню Росії

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