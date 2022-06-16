Прикордонники розповіли, як укріплюють кордон із Білоруссю та окупованим Придністров'ям
Сьогодні, 12:13
На кордоні з окупованим Придністров'ям (Молдова) українські захисники посилили заходи безпеки і будують фортифікаційні споруди.
Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив 28 лютого в ефірі телемарафону, пише Еспресо.
"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, від моменту повномасштабного вторгнення сили оборони посилили цей напрямок… Відбувається не тільки посилення контролю, але й будування інженерно-фортифікаційних споруд", – сказав він.
"Через підступність ворога ми розуміємо, що в будь-який момент можуть бути провокації. Ми маємо бути готовими до всього", – додав Демченко.
Що стосується Білорусі, то тут українські прикордонники створюють двокілометрову смугу, яку буде заміновано.
"Місцями може бути менше, це залежить від ландшафту та загрозливості напрямку", - уточнив Демченко.
Нагадаємо, що Путін хоче звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню Росії.
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Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив 28 лютого в ефірі телемарафону, пише Еспресо.
"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, від моменту повномасштабного вторгнення сили оборони посилили цей напрямок… Відбувається не тільки посилення контролю, але й будування інженерно-фортифікаційних споруд", – сказав він.
"Через підступність ворога ми розуміємо, що в будь-який момент можуть бути провокації. Ми маємо бути готовими до всього", – додав Демченко.
Що стосується Білорусі, то тут українські прикордонники створюють двокілометрову смугу, яку буде заміновано.
"Місцями може бути менше, це залежить від ландшафту та загрозливості напрямку", - уточнив Демченко.
Нагадаємо, що Путін хоче звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню Росії.
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