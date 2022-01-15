У 24 роки волинянин став головою громади

Олега Савчука у селі Поромів Володимирського району знають давно. Бо він разом з батьком займався бізнесом, продавав добрива. І коли відбувалися чергові вибори на голову громади, знайомі фермери порадили Олегу подати свою кандидатуру. Хоч тоді йому було всього 24 роки.



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– Найважче було спочатку, бо не дуже розбирався у нюансах роботи у місцевому самоврядуванні, – посміхається нині Олег Васильович. – Дзвонив до колег, питав-перепитував і потрохи вливався в роботу.



До Поромівської громади входить 18 населених пунктів. А кожне село – це окрема республіка та купа проблем. От і взявся молодий голова потрохи наводити лад. Замінили старі вікна на пластикові в освітніх закладах, будинку культури, дороги почали ремонтувати.



– Мій попередник закупив баки для сортування сміття, тож і далі продовжуємо його справу, – додає Олег Васильович. – Оновлюємо таблички, роз’яснюємо людям, щоб не палили сміття за городами, а вчилися сортувати. Ми ж йдемо в Європу! І у сільській раді зробили ремонт у сесійній залі та трьох кабінетах. Раніше там не було опалення, працівники мерзли, а тепер встановили електричні конвектори.



Олег Савчук – молодий, заповзятий, мислить вже по-новому. Щоб зробити село привабливим для туристів, бо ж недалеко від Польщі, встановив височенну 11-метрову гойдалку на околиці. Тут гарні краєвиди, видно шахти, Нововолинськ. Ідею підглянув на Закарпатті. Місцеві спочатку з іронією сприйняли появу такого атракціону, але згодом і самі залюбки їхали туди. Вже в планах розширити зону відпочинку, поставити альтанки, мангали, провести освітлення. Добре, що навколо себе Олег Васильович об’єднав місцевих активістів, фермерів. Його однодумці – це велика і дружна команда. Адже спільно набагато легше робити добрі справи для громади. Відновлено роботу місцевої пожежної бригади, а автомобіль передали польські колеги. Придбали трактор для комунального господарства. Ним можна і сміття вивезти, і сніг розчистити. Хоч нинішня зима не була щедра на заметілі, але в середині грудня таки засипало шляхи. Олег Васильович одного вечора сам пішов допомагати місцевим хлопцям, які розгортали сільські вулиці від снігу. Погодьтеся, не багато знайдеться голів чи старост, які вийдуть з теплої хати і візьмуться до такої роботи.



– Нічого особливого в цьому не бачу, – посміхається Олег Васильович. – Мені шкода стало хлопців, які цілу ніч працювали. Вирішив їм допомогти. Ще й світло ввечері виключають, чого нудитися без діла? Сів за кермо трактора і заодно перевірив, як техніка працює.



Оскільки Поромів розташований близько біля польського кордону, то громада підтримує партнерські відносини з ЄС. А нещодавно Олег Савчук з робочою поїздкою побував у Бельгії. На неї було запрошено лишень п’ятеро очільників громад з усієї України! Вони відвідали Європарламент, поспілкувалися з посадовцями різних рангів.



"Акцент робили на тому, що якщо Європа нам не дасть зброї, перемога буде не скоро. Гинуть наші найкращі чоловіки, ми боронимо землю, але без техніки це робити важко. Європейці цікавилися, яка допомога потрібна для місцевих громад. Ми розповідали, що треба створювати реабілітаційні центри, де поранені воїни мають відновлюватися. Іноземним чиновникам цікаво було дізнатися про ситуацію в Україні з наших вуст. Вони одностайні в тому, що наша країна переможе!" - зазначив голова громади.



Руслана СУЛІК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! у селі Поромів Володимирського району знають давно. Бо він разом з батьком займався бізнесом, продавав добрива. І коли відбувалися чергові вибори на голову громади, знайомі фермери порадили Олегу подати свою кандидатуру. Хоч тоді йому було всього 24 роки.Про це пише видання "Вісник" – Найважче було спочатку, бо не дуже розбирався у нюансах роботи у місцевому самоврядуванні, – посміхається нині Олег Васильович. – Дзвонив до колег, питав-перепитував і потрохи вливався в роботу.До Поромівської громади входить 18 населених пунктів. А кожне село – це окрема республіка та купа проблем. От і взявся молодий голова потрохи наводити лад. Замінили старі вікна на пластикові в освітніх закладах, будинку культури, дороги почали ремонтувати.– Мій попередник закупив баки для сортування сміття, тож і далі продовжуємо його справу, – додає Олег Васильович. – Оновлюємо таблички, роз’яснюємо людям, щоб не палили сміття за городами, а вчилися сортувати. Ми ж йдемо в Європу! І у сільській раді зробили ремонт у сесійній залі та трьох кабінетах. Раніше там не було опалення, працівники мерзли, а тепер встановили електричні конвектори.Олег Савчук – молодий, заповзятий, мислить вже по-новому. Щоб зробити село привабливим для туристів, бо ж недалеко від Польщі, встановив височенну 11-метрову гойдалку на околиці. Тут гарні краєвиди, видно шахти, Нововолинськ. Ідею підглянув на Закарпатті. Місцеві спочатку з іронією сприйняли появу такого атракціону, але згодом і самі залюбки їхали туди. Вже в планах розширити зону відпочинку, поставити альтанки, мангали, провести освітлення. Добре, що навколо себе Олег Васильович об’єднав місцевих активістів, фермерів. Його однодумці – це велика і дружна команда. Адже спільно набагато легше робити добрі справи для громади. Відновлено роботу місцевої пожежної бригади, а автомобіль передали польські колеги. Придбали трактор для комунального господарства. Ним можна і сміття вивезти, і сніг розчистити. Хоч нинішня зима не була щедра на заметілі, але в середині грудня таки засипало шляхи. Олег Васильович одного вечора сам пішов допомагати місцевим хлопцям, які розгортали сільські вулиці від снігу. Погодьтеся, не багато знайдеться голів чи старост, які вийдуть з теплої хати і візьмуться до такої роботи.– Нічого особливого в цьому не бачу, – посміхається Олег Васильович. – Мені шкода стало хлопців, які цілу ніч працювали. Вирішив їм допомогти. Ще й світло ввечері виключають, чого нудитися без діла? Сів за кермо трактора і заодно перевірив, як техніка працює.Оскільки Поромів розташований близько біля польського кордону, то громада підтримує партнерські відносини з ЄС. А нещодавно Олег Савчук з робочою поїздкою побував у Бельгії. На неї було запрошено лишень п’ятеро очільників громад з усієї України! Вони відвідали Європарламент, поспілкувалися з посадовцями різних рангів."Акцент робили на тому, що якщо Європа нам не дасть зброї, перемога буде не скоро. Гинуть наші найкращі чоловіки, ми боронимо землю, але без техніки це робити важко. Європейці цікавилися, яка допомога потрібна для місцевих громад. Ми розповідали, що треба створювати реабілітаційні центри, де поранені воїни мають відновлюватися. Іноземним чиновникам цікаво було дізнатися про ситуацію в Україні з наших вуст. Вони одностайні в тому, що наша країна переможе!" - зазначив голова громади.

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