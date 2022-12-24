Електронна демократія: у «Дії» вирішують, чи 8 березня буде вихідний

Електронна демократія: у «Дії» вирішують, чи 8 березня буде вихідний
Онлайн-сервіс державних послуг «Дія» запустив нове опитування – чи залишати 8 березня вихідним.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

«Продовжуємо розвивати електронну демократію в «Дії». Запускаємо нове опитування. У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти - залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем. Потрібна ваша допомога. Кожен голос у «Дії» врахують перед ухваленням законопроєкту», – зазначив Федоров.

Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Михайло Федоров, вихідний, 8 березня, «Дія»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лукашенко відправився з державним візитом до Китаю
Сьогодні, 12:42
СБУ викрила зловмисників, які продавали персональні дані українців громадянам РФ
Сьогодні, 12:35
Електронна демократія: у «Дії» вирішують, чи 8 березня буде вихідний
Сьогодні, 12:20
Прикордонники розповіли, як укріплюють кордон із Білоруссю та окупованим Придністров'ям
Сьогодні, 12:13
У 24 роки волинянин став головою громади
Сьогодні, 11:55
Схожі новини
У «Дії» з'явилося опитування про дату святкування Різдва У «Дії» з'явилося опитування про дату святкування Різдва
24 грудень, 2022, 19:13
В «Дію» повернули послугу для переселенців В «Дію» повернули послугу для переселенців
19 травень, 2022, 03:24
У «Дії» тепер можна подати заяву про шлюб У «Дії» тепер можна подати заяву про шлюб
27 лютий, 11:59
Скільки на Волині ламп розжарювання обміняли на енергоощадні Скільки на Волині ламп розжарювання обміняли на енергоощадні
20 лютий, 15:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин в окупованому Херсоні працював на росіян
Сьогодні, 12:55
 0
Лукашенко відправився з державним візитом до Китаю
Сьогодні, 12:42
 0
СБУ викрила зловмисників, які продавали персональні дані українців громадянам РФ
Сьогодні, 12:35
 0
Електронна демократія: у «Дії» вирішують, чи 8 березня буде вихідний
Сьогодні, 12:20
 0
Прикордонники розповіли, як укріплюють кордон із Білоруссю та окупованим Придністров'ям
Сьогодні, 12:13
 0
Медіа
відео
1/8