Електронна демократія: у «Дії» вирішують, чи 8 березня буде вихідний
Сьогодні, 12:20
Онлайн-сервіс державних послуг «Дія» запустив нове опитування – чи залишати 8 березня вихідним.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.
«Продовжуємо розвивати електронну демократію в «Дії». Запускаємо нове опитування. У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти - залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем. Потрібна ваша допомога. Кожен голос у «Дії» врахують перед ухваленням законопроєкту», – зазначив Федоров.
Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня.
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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.
«Продовжуємо розвивати електронну демократію в «Дії». Запускаємо нове опитування. У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти - залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем. Потрібна ваша допомога. Кожен голос у «Дії» врахують перед ухваленням законопроєкту», – зазначив Федоров.
Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня.
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