Електронна демократія: у «Дії» вирішують, чи 8 березня буде вихідний





Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму



«Продовжуємо розвивати електронну демократію в «Дії». Запускаємо нове опитування. У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти - залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем. Потрібна ваша допомога. Кожен голос у «Дії» врахують перед ухваленням законопроєкту», – зазначив Федоров.



Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Онлайн-сервіс державних послуг «Дія» запустив нове опитування – чи залишати 8 березня вихідним.Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Україниу своєму Телеграм-каналі «Продовжуємо розвивати електронну демократію в «Дії». Запускаємо нове опитування. У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти - залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем. Потрібна ваша допомога. Кожен голос у «Дії» врахують перед ухваленням законопроєкту», – зазначив Федоров.Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня.

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