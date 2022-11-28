СБУ викрила зловмисників, які продавали персональні дані українців громадянам РФ





Про це



Зловмисники створили спеціалізовану інтернет-платформу і Телеграм-бот, в які зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів, що належали мешканцям різних регіонів України.



Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували «підписку» на відповідні інтернет-ресурси.



Ділки пропонували придбати «абонемент» на місяць вартістю до 200 доларів.



Для пошуку клієнтів використовували спеціально створені Телеграм-канали, а оплату отримували на криптогаманці.



За оперативними даними, серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони.



У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора злочинної схеми.



Ним виявився підприємець з Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збору та обробки персональних даних.



До незаконної діяльності він залучив двох мешканців столиці, які допомагали йому зі створенням і адмініструванням онлайн-сервісів.

Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп’ютерне обладнання та інші речові докази злочину.



Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), захищеної відповідно до чинного законодавства).



Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу і повідомлення про підозру його спільникам.



Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.



Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві схему продажу персональних даних українських громадян.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Зловмисники створили спеціалізовану інтернет-платформу і Телеграм-бот, в які зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів, що належали мешканцям різних регіонів України.Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували «підписку» на відповідні інтернет-ресурси.Ділки пропонували придбати «абонемент» на місяць вартістю до 200 доларів.Для пошуку клієнтів використовували спеціально створені Телеграм-канали, а оплату отримували на криптогаманці.За оперативними даними, серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони.У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора злочинної схеми.Ним виявився підприємець з Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збору та обробки персональних даних.До незаконної діяльності він залучив двох мешканців столиці, які допомагали йому зі створенням і адмініструванням онлайн-сервісів.Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп’ютерне обладнання та інші речові докази злочину.Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), захищеної відповідно до чинного законодавства).Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу і повідомлення про підозру його спільникам.Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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