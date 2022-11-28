СБУ викрила зловмисників, які продавали персональні дані українців громадянам РФ
Сьогодні, 12:35
Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві схему продажу персональних даних українських громадян.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисники створили спеціалізовану інтернет-платформу і Телеграм-бот, в які зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів, що належали мешканцям різних регіонів України.
Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували «підписку» на відповідні інтернет-ресурси.
Ділки пропонували придбати «абонемент» на місяць вартістю до 200 доларів.
Для пошуку клієнтів використовували спеціально створені Телеграм-канали, а оплату отримували на криптогаманці.
За оперативними даними, серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони.
У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора злочинної схеми.
Ним виявився підприємець з Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збору та обробки персональних даних.
До незаконної діяльності він залучив двох мешканців столиці, які допомагали йому зі створенням і адмініструванням онлайн-сервісів.
Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп’ютерне обладнання та інші речові докази злочину.
Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), захищеної відповідно до чинного законодавства).
Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу і повідомлення про підозру його спільникам.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисники створили спеціалізовану інтернет-платформу і Телеграм-бот, в які зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів, що належали мешканцям різних регіонів України.
Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували «підписку» на відповідні інтернет-ресурси.
Ділки пропонували придбати «абонемент» на місяць вартістю до 200 доларів.
Для пошуку клієнтів використовували спеціально створені Телеграм-канали, а оплату отримували на криптогаманці.
За оперативними даними, серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони.
У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора злочинної схеми.
Ним виявився підприємець з Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збору та обробки персональних даних.
До незаконної діяльності він залучив двох мешканців столиці, які допомагали йому зі створенням і адмініструванням онлайн-сервісів.
Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп’ютерне обладнання та інші речові докази злочину.
Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), захищеної відповідно до чинного законодавства).
Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу і повідомлення про підозру його спільникам.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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