СБУ викрила зловмисників, які продавали персональні дані українців громадянам РФ

СБУ викрила зловмисників, які продавали персональні дані українців громадянам РФ
Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві схему продажу персональних даних українських громадян.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники створили спеціалізовану інтернет-платформу і Телеграм-бот, в які зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів, що належали мешканцям різних регіонів України.

Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували «підписку» на відповідні інтернет-ресурси.

Ділки пропонували придбати «абонемент» на місяць вартістю до 200 доларів.

Для пошуку клієнтів використовували спеціально створені Телеграм-канали, а оплату отримували на криптогаманці.

За оперативними даними, серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони.

У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора злочинної схеми.

Ним виявився підприємець з Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збору та обробки персональних даних.

До незаконної діяльності він залучив двох мешканців столиці, які допомагали йому зі створенням і адмініструванням онлайн-сервісів.
Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп’ютерне обладнання та інші речові докази злочину.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), захищеної відповідно до чинного законодавства).

Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу і повідомлення про підозру його спільникам.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
СБУ викрила зловмисників, які продавали персональні дані українців громадянам РФ

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Теги: СБУ, РФ, персональні дані, українці
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