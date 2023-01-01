Волинянин в окупованому Херсоні працював на росіян





Про це йдеться в ухвалі про застосування запобіжного заходу Центрального районного суду міста Миколаєва, пише



Зазначається, що чоловік раніше не був судимий.



20 лютого 2023 року чоловіка правоохоронці затримали і повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.



З метою встановлення контролю на території тимчасово окупованого міста Херсон невстановлені особи з числа військових та представників спецслужб РФ створили незаконний правоохоронний орган у місті, а саме – так званий ««ИК «Северная исправительная колония №90» Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области» та почали підшукувати осіб з числа місцевого населення, у тому числі діючих та колишніх правоохоронців, які б співпрацювали з ними.



Уродженець Ковеля в травні 2022 року, підтримуючи воєнну агресію РФ на території України, погодився на пропозицію російських військовослужбовців та представників спецслужб РФ та добровільно зайняв посаду так званого «младшего инспектора 2 категории группы надзора отдела безопасности учреждения ИК «Северная исправительная колония (№90)» Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области», тобто посаду у незаконно створеному окупаційною владою правоохоронному органі.



На займаній посаді уродженець Ковеля з моменту свого призначення здійснював нагляд за утриманими особами, дотриманням розпорядку дня засудженими та забезпечував режим у незаконно створеному правоохоронному органі, тобто своїми діями сприяв встановленню та функціонуванню системи виконання покарань держави-агресора на території Херсонської області.



Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав та просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Додатково пояснив, що сьогодні існує підозра у вчиненні підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення, яке належить до категорії особливо тяжких та за яке передбачено покарання до 15 років позбавлення волі. Обґрунтованість підозри, на думку прокурора, стверджується зібраними по справі доказами та повністю відповідає вимогам чинного законодавства та вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості» та «розумності».



Захисник в судовому засіданні виступив проти застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, заперечив та просив застосувати щодо останнього більш м`який вид запобіжного заходу, а саме домашній арешт.



Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника.



Зрештою Миколаївський суд задовольнив клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до підозрюваного ковельчанина.



Таким чином чоловіка взяли під варту в Миколаївський слідчий ізолятор, де чоловік буде чекати завершення досудового розслідування і вироку суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженця Ковеля судитимуть за співпрацю з росіянами під час окупації Херсону.Про це йдеться в ухвалі про застосування запобіжного заходу Центрального районного суду міста Миколаєва, пише Район.Херсон Зазначається, що чоловік раніше не був судимий.20 лютого 2023 року чоловіка правоохоронці затримали і повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.З метою встановлення контролю на території тимчасово окупованого міста Херсон невстановлені особи з числа військових та представників спецслужб РФ створили незаконний правоохоронний орган у місті, а саме – так званий ««ИК «Северная исправительная колония №90» Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области» та почали підшукувати осіб з числа місцевого населення, у тому числі діючих та колишніх правоохоронців, які б співпрацювали з ними.Уродженець Ковеля в травні 2022 року, підтримуючи воєнну агресію РФ на території України, погодився на пропозицію російських військовослужбовців та представників спецслужб РФ та добровільно зайняв посаду так званого «младшего инспектора 2 категории группы надзора отдела безопасности учреждения ИК «Северная исправительная колония (№90)» Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области», тобто посаду у незаконно створеному окупаційною владою правоохоронному органі.На займаній посаді уродженець Ковеля з моменту свого призначення здійснював нагляд за утриманими особами, дотриманням розпорядку дня засудженими та забезпечував режим у незаконно створеному правоохоронному органі, тобто своїми діями сприяв встановленню та функціонуванню системи виконання покарань держави-агресора на території Херсонської області.Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав та просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Додатково пояснив, що сьогодні існує підозра у вчиненні підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення, яке належить до категорії особливо тяжких та за яке передбачено покарання до 15 років позбавлення волі. Обґрунтованість підозри, на думку прокурора, стверджується зібраними по справі доказами та повністю відповідає вимогам чинного законодавства та вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості» та «розумності».Захисник в судовому засіданні виступив проти застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, заперечив та просив застосувати щодо останнього більш м`який вид запобіжного заходу, а саме домашній арешт.Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника.Зрештою Миколаївський суд задовольнив клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до підозрюваного ковельчанина.Таким чином чоловіка взяли під варту в Миколаївський слідчий ізолятор, де чоловік буде чекати завершення досудового розслідування і вироку суду.

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