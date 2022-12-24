Лукашенко відправився з державним візитом до Китаю
Сьогодні, 12:42
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вирушив з офіційним візитом до Китаю.
Про це повідомляє УНН з посиланням на білоруські ЗМІ.
«Цей візит стане продовженням багаторічного курсу на вибудовування відносин дружби і взаємовигідного співробітництва з Китайською Народною Республікою», - йдеться в повідомленнях.
Лукашенко і Голова КНР Сі Цзіньпін проведуть переговори у вузькому і розширеному складах. У центрі уваги будуть питання розвитку торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва, реалізація спільних масштабних проєктів, взаємодія в політичній сфері, реагування на найбільш гострі виклики в сучасній міжнародній обстановці.
Візит триватиме до 2 березня.
Раніше візит Лукашенка до Китаю прокоментували в США. За словами прессекретаря американського Держдепартаменту Неда Прайса, «той факт, що КНР взаємодіє з Лукашенком, який, по суті, поступився своїм суверенітетом Росії, є лише ще одним елементом поглиблення взаємодії КНР з Росією, з усіма тими, хто бере участь і підтримує жорстоку війну Росії проти України».
Він підкреслив, що США, як і раніше, стурбовані можливим наданням військової допомоги Росії з боку Китаю.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на білоруські ЗМІ.
«Цей візит стане продовженням багаторічного курсу на вибудовування відносин дружби і взаємовигідного співробітництва з Китайською Народною Республікою», - йдеться в повідомленнях.
Лукашенко і Голова КНР Сі Цзіньпін проведуть переговори у вузькому і розширеному складах. У центрі уваги будуть питання розвитку торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва, реалізація спільних масштабних проєктів, взаємодія в політичній сфері, реагування на найбільш гострі виклики в сучасній міжнародній обстановці.
Візит триватиме до 2 березня.
Раніше візит Лукашенка до Китаю прокоментували в США. За словами прессекретаря американського Держдепартаменту Неда Прайса, «той факт, що КНР взаємодіє з Лукашенком, який, по суті, поступився своїм суверенітетом Росії, є лише ще одним елементом поглиблення взаємодії КНР з Росією, з усіма тими, хто бере участь і підтримує жорстоку війну Росії проти України».
Він підкреслив, що США, як і раніше, стурбовані можливим наданням військової допомоги Росії з боку Китаю.
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