У центрі Луцька – ДТП: зіткнулися маршрутка і фургон





Про це телеканалу



ДТП трапилась вранці у вівторок, 28 лютого, на вулиці Глушець, поблизу Центрального ринку: зіткнулися маршрутка та фургон.



Внаслідок зіткнення у маршрутного автобуса – вибиті вікна.



Як повідомили у патрульній поліції Волині, керманич фургона Renault Master під час руху заднім ходом не переконався, що його рух буде безпечним та здійснив зіткнення із маршрутним транспортним засобом.



На щастя обійшлося без постраждалих.



Через автопригоду на вулиці Глушець утворився величезний затор.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої утворився величезний затор.Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомили очевидці.ДТП трапилась вранці у вівторок, 28 лютого, на вулиці Глушець, поблизу Центрального ринку: зіткнулися маршрутка та фургон.Внаслідок зіткнення у маршрутного автобуса – вибиті вікна.Як повідомили у патрульній поліції Волині, керманич фургона Renault Master під час руху заднім ходом не переконався, що його рух буде безпечним та здійснив зіткнення із маршрутним транспортним засобом.На щастя обійшлося без постраждалих.Через автопригоду на вулиці Глушець утворився величезний затор.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію