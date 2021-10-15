У центрі Луцька – ДТП: зіткнулися маршрутка і фургон

У центрі Луцька – ДТП: зіткнулися маршрутка і фургон
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої утворився величезний затор.

Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомили очевидці.

ДТП трапилась вранці у вівторок, 28 лютого, на вулиці Глушець, поблизу Центрального ринку: зіткнулися маршрутка та фургон.

Внаслідок зіткнення у маршрутного автобуса – вибиті вікна.
У центрі Луцька – ДТП: зіткнулися маршрутка і фургон

Як повідомили у патрульній поліції Волині, керманич фургона Renault Master під час руху заднім ходом не переконався, що його рух буде безпечним та здійснив зіткнення із маршрутним транспортним засобом.

На щастя обійшлося без постраждалих.

Через автопригоду на вулиці Глушець утворився величезний затор.




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Теги: Луцьк, маршрутки, ДТП, аварія, затор
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