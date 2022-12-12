«Раніше нас знали як шрот у Підгайцях»: директор Automira – про розвиток компанії*

Постачальник автозапчастинна ринку – понад 10 років. Раніше водії та водійки знали компанію як «шрот у Підгайцях», де можна придбати оригінальні вживані деталі. Нині тут продають нові автозапчастини здебільшого кузовного профілю: оптика, ліхтарі, крила, капоти та бампери, а асортимент товару на складах компанії перевищує 10 тисяч найменувань. В Automira з гордістю запевняють: модельний ряд автівок на волинських дорогах детально вивчали, тож асортимент підготували відповідний.На новий етап продажу компанія перейшла минулого року у червні. «Новий етап – нові кузовні деталі», – жартує директор Automiraпід час екскурсії складами, де панує без перебільшення ідеальний порядок.«У червні ми почали інтенсивно оновлювати склади, зокрема новими деталями. Так, раніше нас знали як шрот (склади вживаних автозапчастин на європейські автомобілі поширених марок – ред.). Нині ми надаємо перевагу якості, а не кількості», – продовжує Олександр.Утім квадратура складів (4000 м²) і величезний асортимент таки вражають. Десятки тисяч одиниць автозапчастин на полицях, пояснює директор, – не для того, аби позмагатися з конкурентами. Для Automira найголовніше – створити максимально зручні умови для клієнта.«Наприклад, під час обслуговування автівки вам можуть порадити замінити ліхтар, мовляв, ми все зробимо, але знайдіть і привезіть його. Натомість із такою кількістю товару ми можемо ледь не стовідсотково гарантувати, що у нас той бажаний ліхтар є. Більше того, тут, на місці, ми його й замінимо. Ми прагнемо зекономити час клієнта, тож робимо все для його зручності», – зазначає Олександр Карпінський.До слова, в Automira представлені автозапчастини для найпопулярніших у регіоні моделей авто, як-от: Renault Kangoo, Fiat Doblo, Volkswagen Golf, Ford Focus, Opel Insignia, Mercedes Sprinter, Renault Trafic, Opel Combo, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Volkswagen Caddy тощо. Детальніше про асортимент – наОскільки Automira є прямим постачальником європейських виробників – може обіцяти клієнтам розширену гарантію і (на відмінну від дрібних продавців/магазинів/ринків) пропонувати спеціальні умови.Зауважимо, що у сегменті B2B – «business to business» компанія тільки-но почала розвиватися. Однак прозорі та офіційні продажі, які любить свідомий бізнес, гарантують уже зараз.«Ще одна наша перевага – офіційна реалізація всього асортименту у будь-якій зручній для клієнтів формі оплати. Ми можемо пропонувати безготівковий розрахунок із наданим пакетом документів, що дуже важливо для великих підприємств, наприклад. У першу чергу нас цікавить не заробіток, а чудова репутація та клієнтоорієнтований сервіс, побудований на позитивних відгуках», – підкреслює директор.Серед постійних клієнтів Automira – чимало відомих підприємств і державних структур, що свідчить про сумлінне та відповідальне ставлення до своєї справи. Щоправда, жодних секретів, аби отримати такий рівень довіри, каже директор, немає. За це завдячує своєму колективу: «У нас – перспективний колектив, який націлений на результат, і, що найголовніше, – обожнює свою роботу. Кожен працівник щиро зацікавлений тим, чим займається. Це не про відбуті години заради грошей, а про ідею. Вони рекомендують послуги Automira своїм знайомим і не соромляться, мовляв, я хоч там і працюю, але раджу піти на ринок. Ні, вони навпаки пишаються компанією».До того ж, продовжує пан Олександр, консультації фахівців Automira завжди приємно дивують клієнта. Компанія простежує, з ким із консультантів покупцю спілкуватися найкомфортніше, і закріплює за клієнтом персонального менеджера.«У нас є три номери, але за яким би ви не телефонували – підніме слухавку саме ваш менеджер, який, скажімо, вже орієнтується у ваших потребах і пропонуватиме запчастини, орієнтуючись на вподобані бренди та бажану вартість», – пояснює директор.В Automira можливе відтермінування оплати на 14 днів, а також діють персональні знижки. Окрім того, клієнт, який купує гуртом, гарантовано отримує знижку – 2-7% від суми у товарному чеку. Щоправда, ціни лояльні і без знижок, адже автозапчастини компанія постачає напряму від виробника.Ще один приємний бонус – безоплатна кур’єрська доставка у межах Луцька. Додають, що для постійних покупців послуга доставки за рахунок компанії доступна і за межами обласного центру.У планах, резюмує директор, – збудувати щонайменше ще один логістичний сучасний склад, збільшити асортимент товарів і виконувати на території компанії кузовні роботи «під ключ». Та чи не найголовніше – без посередників налагодити співпрацю з Китаєм, аби пропонувати клієнтам Automira ще вигідніші умови.