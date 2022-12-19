Чому Росія активно використовує ракети С-300





Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного марафону, пише



"С-300 дійсно використовують доволі часто, бо мають тих ракет достатньо. Вони навіть у мирний час планували їх утилізувати, тому що ті ракети давно у них вироблені і є надлишковим типом озброєння, за яким треба доглядати. Тому вони обрали такий шлях - завдавати ударів цими ракетами, тому що мають очевидний дефіцит високоточної далекобійної зброї. Ну, а прифронтові дві зони не потребують дальніх ударів", - сказав Ігнат.



За його словами, підступність таких ракет в тому, що відстань до цілей є невеликою, летять вони доволі швидко по балістичній траєкторії, тому сповіщати про їхнє застосування доволі важко - для цього потрібно точно знати, що противник має намір здійснити такий ракетний обстріл.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники активно використовують ракети С-300 у прифронтових регіонах через їхню велику кількість та дефіцит високоточної далекобійної зброї.Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил Українив ефірі інформаційного марафону, пише УНІАН "С-300 дійсно використовують доволі часто, бо мають тих ракет достатньо. Вони навіть у мирний час планували їх утилізувати, тому що ті ракети давно у них вироблені і є надлишковим типом озброєння, за яким треба доглядати. Тому вони обрали такий шлях - завдавати ударів цими ракетами, тому що мають очевидний дефіцит високоточної далекобійної зброї. Ну, а прифронтові дві зони не потребують дальніх ударів", - сказав Ігнат.За його словами, підступність таких ракет в тому, що відстань до цілей є невеликою, летять вони доволі швидко по балістичній траєкторії, тому сповіщати про їхнє застосування доволі важко - для цього потрібно точно знати, що противник має намір здійснити такий ракетний обстріл.

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