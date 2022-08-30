Росіяни можуть знову вдарити ракетами, бо не досягають успіху на полі бою, – ISW





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Російські війська завдали чергового ракетного удару по об'єктах інфраструктури по всій території України 16 лютого.



Президент Росії Володимир Путін зустрівся з Уповноваженим з прав дитини в РФ Марією Львовою-Бєловою 16 лютого, підтвердивши, що Кремль безпосередньо причетний до сприяння депортації та усиновленню українських дітей у російські сім'ї.



Путін також нібито зробив обмежену поступку фінансисту групи «Вагнер» Євгену Пригожину під час зустрічі з Львовою-Бєловою, пообіцявши соцпідтримку найманцям ПВК.



Українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Бахмут до першої річниці вторгнення в Україну, що вимагатиме значно вищих темпів просування російських військ, ніж ті, що спостерігалися протягом багатьох місяців.



У той же час Пригожин заявляв, що очікує, що бійці групи «Вагнера» оточать Бахмут до березня або квітня. На думку аналітиків, «прагматичні оцінки» Пригожина щодо російського просування в районі Бахмута загалом були ближчими до тактичних реалій, ніж оцінки, що прогнозують швидке просування російських військ.



«Російські війська, схоже, не прискорюють темпи просування навколо Бахмута, і навряд чи досягнуть цієї мети до 24 лютого», – ідеться у звіті.



Згідно з проаналізованими даними, експерти зазначають, що Кремль може завдати ще одну серію ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій Україні, щоб відзначити символічну річницю, оскільки реальний військовий успіх «продовжує вислизати» від російських вояк.



За повідомленнями, російські війська збільшують використання військово-повітряних сил в Україні, але навряд чи виділять значну кількість авіації для ведення бойових дій над територією, контрольованою Україною.



Пригожин продовжує «витончено підривати» довіру до Міністерства оборони (МО) росії. Зокрема, він підтримав найманців «Вагнера», які скаржаться на те, що «саботує постачання боєприпасів» ПВК.



Пригожин заявив, що йому особисто доводилося звертатися до «офісів у Москві» за ресурсами і раніше, і що той факт, що йому доводилося просити боєприпаси, не підриває довіру до російських військових.



В інституті підсумовують: «Тим не менш, заява Пригожина сприяє поширенню більш широкого наративу про те, що некомпетентність російського Міністерства оборони перешкоджає діям «групи Вагнера» на передовій, і підтримує його більш широкі зусилля, спрямовані на те, щоб зобразити російське МО як неефективне і корумповане».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що росіяни можуть завдати ще одну серію ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій Україні, оскільки реальний військовий успіх «продовжує вислизати» від окупантів.Про це пише Українська правда. Російські війська завдали чергового ракетного удару по об'єктах інфраструктури по всій території України 16 лютого.Президент Росіїзустрівся з Уповноваженим з прав дитини в РФ16 лютого, підтвердивши, що Кремль безпосередньо причетний до сприяння депортації та усиновленню українських дітей у російські сім'ї.Путін також нібито зробив обмежену поступку фінансисту групи «Вагнер»під час зустрічі з Львовою-Бєловою, пообіцявши соцпідтримку найманцям ПВК.Українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Бахмут до першої річниці вторгнення в Україну, що вимагатиме значно вищих темпів просування російських військ, ніж ті, що спостерігалися протягом багатьох місяців.У той же час Пригожин заявляв, що очікує, що бійці групи «Вагнера» оточать Бахмут до березня або квітня. На думку аналітиків, «прагматичні оцінки» Пригожина щодо російського просування в районі Бахмута загалом були ближчими до тактичних реалій, ніж оцінки, що прогнозують швидке просування російських військ.«Російські війська, схоже, не прискорюють темпи просування навколо Бахмута, і навряд чи досягнуть цієї мети до 24 лютого», – ідеться у звіті.Згідно з проаналізованими даними, експерти зазначають, що Кремль може завдати ще одну серію ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій Україні, щоб відзначити символічну річницю, оскільки реальний військовий успіх «продовжує вислизати» від російських вояк.За повідомленнями, російські війська збільшують використання військово-повітряних сил в Україні, але навряд чи виділять значну кількість авіації для ведення бойових дій над територією, контрольованою Україною.Пригожин продовжує «витончено підривати» довіру до Міністерства оборони (МО) росії. Зокрема, він підтримав найманців «Вагнера», які скаржаться на те, що «саботує постачання боєприпасів» ПВК.Пригожин заявив, що йому особисто доводилося звертатися до «офісів у Москві» за ресурсами і раніше, і що той факт, що йому доводилося просити боєприпаси, не підриває довіру до російських військових.В інституті підсумовують: «Тим не менш, заява Пригожина сприяє поширенню більш широкого наративу про те, що некомпетентність російського Міністерства оборони перешкоджає діям «групи Вагнера» на передовій, і підтримує його більш широкі зусилля, спрямовані на те, щоб зобразити російське МО як неефективне і корумповане».

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