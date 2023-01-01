Курс валют у Луцьку 17 лютого

Курс валют у Луцьку 17 лютого
17 лютого готівковий курс долара становить 39.65, продають його за 40.00.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.00, а продають за – 42.30.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.65, а продають за 8,85.

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Теги: курс валют, Луцьк
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