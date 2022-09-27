Волинський військовий, який встановив прапор у селі на Харківщині, влаштувався вдома на роботу. ВІДЕО

Волинський військовий, який встановив прапор у селі на Харківщині, влаштувався вдома на роботу. ВІДЕО
Ексвійськовий 14 бригади Сергій Лященко з Володимира нещодавно приїхав із фронту. Він розповів про службу, поранення, адаптацію до мирного життя та роботу.

Про це пише БУГ.

Повернувшись із Харківщини, Сергій звільнився зі служби, яку проходив у 14 бригаді, та приступив до адвокатської практики, якою він і займався до початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

«Мені психологічно комфортніше вернутися до роботи, так легше відійти від військових подій, якими жив останніх десять місяців і реабілітуватися», – поділився Сергій.

24-те лютого розділило життя чоловіка, як і більшості українців, на до і після. Йому вранці подзвонила сестра, яка проживає у Сумах і повідомила, що почалась війна. О 8 ранку він уже прийшов до місцевого військкомату, але через те, щоб був не придатний до служби у мирний час та не мав військової підготовки, його відправили додому. Але ввечері вийшов указ президента про повну мобілізацію. Тож 25-го Сергія уже взяли на службу, але він мав написати заяву, що повністю бере відповідальність за стан свого здоров’я.

Маючи музичні здібності, Лященка відправили до 14 бригади в оркестр, де він пробув півтора місяця. Але військовий не хотів проходити службу у Володимирі, він рвався туди, де відбуваються військові дії.

Також говорили із Сергієм про службу на Харківщині, звільнення окупованих міст та сіл, в одному з яких саме він повертав український стяг, про поранення і реабілітацію, адаптацію до мирного життя та адвокатську практику.

Детальніше - у відео:


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Теги: Лященко, військовий, Харківщина, село, Володимир
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