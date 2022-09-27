Волинський військовий, який встановив прапор у селі на Харківщині, влаштувався вдома на роботу. ВІДЕО

Сергій Лященко з Володимира нещодавно приїхав із фронту. Він розповів про службу, поранення, адаптацію до мирного життя та роботу.



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Повернувшись із Харківщини, Сергій звільнився зі служби, яку проходив у 14 бригаді, та приступив до адвокатської практики, якою він і займався до початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.



«Мені психологічно комфортніше вернутися до роботи, так легше відійти від військових подій, якими жив останніх десять місяців і реабілітуватися», – поділився Сергій.



24-те лютого розділило життя чоловіка, як і більшості українців, на до і після. Йому вранці подзвонила сестра, яка проживає у Сумах і повідомила, що почалась війна. О 8 ранку він уже прийшов до місцевого військкомату, але через те, щоб був не придатний до служби у мирний час та не мав військової підготовки, його відправили додому. Але ввечері вийшов указ президента про повну мобілізацію. Тож 25-го Сергія уже взяли на службу, але він мав написати заяву, що повністю бере відповідальність за стан свого здоров’я.



Маючи музичні здібності, Лященка відправили до 14 бригади в оркестр, де він пробув півтора місяця. Але військовий не хотів проходити службу у Володимирі, він рвався туди, де відбуваються військові дії.



Також говорили із Сергієм про службу на Харківщині, звільнення окупованих міст та сіл, в одному з яких саме він повертав український стяг, про поранення і реабілітацію, адаптацію до мирного життя та адвокатську практику.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ексвійськовий 14 бригадиз Володимира нещодавно приїхав із фронту. Він розповів про службу, поранення, адаптацію до мирного життя та роботу.Про це пише БУГ Повернувшись із Харківщини, Сергій звільнився зі служби, яку проходив у 14 бригаді, та приступив до адвокатської практики, якою він і займався до початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.«Мені психологічно комфортніше вернутися до роботи, так легше відійти від військових подій, якими жив останніх десять місяців і реабілітуватися», – поділився Сергій.24-те лютого розділило життя чоловіка, як і більшості українців, на до і після. Йому вранці подзвонила сестра, яка проживає у Сумах і повідомила, що почалась війна. О 8 ранку він уже прийшов до місцевого військкомату, але через те, щоб був не придатний до служби у мирний час та не мав військової підготовки, його відправили додому. Але ввечері вийшов указ президента про повну мобілізацію. Тож 25-го Сергія уже взяли на службу, але він мав написати заяву, що повністю бере відповідальність за стан свого здоров’я.Маючи музичні здібності, Лященка відправили до 14 бригади в оркестр, де він пробув півтора місяця. Але військовий не хотів проходити службу у Володимирі, він рвався туди, де відбуваються військові дії.Також говорили із Сергієм про службу на Харківщині, звільнення окупованих міст та сіл, в одному з яких саме він повертав український стяг, про поранення і реабілітацію, адаптацію до мирного життя та адвокатську практику.Детальніше - у відео:

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