ЗСУ за добу знищили 800 окупантів і 14 крилатих ракет





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:



- особового складу - 141 260 (+800) осіб ліквідовано;

- танків - 3298 (+2) одиниць;

- бойових броньованих машин - 6 520 (+3) одиниць;

- артилерійських систем - 2 322 (+16) одиниці;

- РСЗВ - 467 (+1) одиниць;

- засоби ППО - 241 (+2) одиниця;

- літаків - 298 (+0) одиниць;

- гелікоптерів - 287 (+0) одиниць;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 013 (+1) одиниць;

- крилаті ракети - 871 (+14) одиниць;

- кораблі / катери - 18 (+0) одиниць;

- автомобільної техніки та автоцистерн - 5187 (+20) одиниць;

- спеціальна техніка - 221 (+2) одиниця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники за останню добу знищили ще 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 141 260 своїх військових.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:- особового складу - 141 260 (+800) осіб ліквідовано;- танків - 3298 (+2) одиниць;- бойових броньованих машин - 6 520 (+3) одиниць;- артилерійських систем - 2 322 (+16) одиниці;- РСЗВ - 467 (+1) одиниць;- засоби ППО - 241 (+2) одиниця;- літаків - 298 (+0) одиниць;- гелікоптерів - 287 (+0) одиниць;- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 013 (+1) одиниць;- крилаті ракети - 871 (+14) одиниць;- кораблі / катери - 18 (+0) одиниць;- автомобільної техніки та автоцистерн - 5187 (+20) одиниць;- спеціальна техніка - 221 (+2) одиниця.

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