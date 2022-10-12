Рідним загиблих військовослужбовців з Волині вручили посмертні ордени «За мужність»

Рідним загиблих військовослужбовців з Волині вручили посмертні ордени «За мужність»
Троє загиблих військовослужбовців з Волині посмертно нагороджені орденами «За мужність» ІІІ ступеня.

Нагороди отримали рідні загиблих героїв. Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом “За мужність” III ступеня військовослужбовців з Нововолинської громади: солдата Білоконя Богдана Сергійовича, солдата Органістого Володимира Євгеновича, старшого солдата Сеня Сергія Васильовича.

Указ про присвоєння відзнак президент підписав 30 червня 2022 року.

Вручення нагород відбулося в Другому відділі Володимир-Волинського РТЦК та СП.

Ордени “За мужність” ІІІ ступеня начальник Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП підполковник Олександр Кондисюк вручив рідним загиблих військовослужбовців.

Герої не вмирають – вони вічно живуть у наших серцях.


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Теги: нагорода, посмертно, Волинь, війна
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