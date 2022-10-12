Рідним загиблих військовослужбовців з Волині вручили посмертні ордени «За мужність»
Сьогодні, 08:35
Троє загиблих військовослужбовців з Волині посмертно нагороджені орденами «За мужність» ІІІ ступеня.
Нагороди отримали рідні загиблих героїв. Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом “За мужність” III ступеня військовослужбовців з Нововолинської громади: солдата Білоконя Богдана Сергійовича, солдата Органістого Володимира Євгеновича, старшого солдата Сеня Сергія Васильовича.
Указ про присвоєння відзнак президент підписав 30 червня 2022 року.
Вручення нагород відбулося в Другому відділі Володимир-Волинського РТЦК та СП.
Ордени “За мужність” ІІІ ступеня начальник Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП підполковник Олександр Кондисюк вручив рідним загиблих військовослужбовців.
Герої не вмирають – вони вічно живуть у наших серцях.
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Нагороди отримали рідні загиблих героїв. Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом “За мужність” III ступеня військовослужбовців з Нововолинської громади: солдата Білоконя Богдана Сергійовича, солдата Органістого Володимира Євгеновича, старшого солдата Сеня Сергія Васильовича.
Указ про присвоєння відзнак президент підписав 30 червня 2022 року.
Вручення нагород відбулося в Другому відділі Володимир-Волинського РТЦК та СП.
Ордени “За мужність” ІІІ ступеня начальник Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП підполковник Олександр Кондисюк вручив рідним загиблих військовослужбовців.
Герої не вмирають – вони вічно живуть у наших серцях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Рідним загиблих військовослужбовців з Волині вручили посмертні ордени «За мужність»
Сьогодні, 08:35
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