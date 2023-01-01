Німецький завод отримав від імені України замовлення на боєприпаси для Gepard

Німецький завод отримав від імені України замовлення на боєприпаси для Gepard
Міністерство оборони Німеччини доручило німецькому заводу поставити 300 тисяч патронів для зеніток Gepard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Rheinmetall.

"Міністерство оборони Німеччини від імені України доручило Rheinmetall поставити 300 тис. патронів калібру 35 мм для зенітного танка Gepard, який зараз перебуває на озброєнні українських військових. Вартість замовлення становить тризначне число мільйонів євро", - повідомили в компанії.

На заводі в Унтерлюсі компанія Rheinmetall наразі створює додаткові потужності з виробництва боєприпасів середнього калібру. У фірмі заявили, що вони мають запрацювати вже влітку 2023 року. Будуючи цю нову виробничу лінію, Rheinmetall реагує на різке збільшення глобального попиту.

Rheinmetall є одним із провідних світових виробників передових систем зброї для протиповітряної оборони.Це єдиний у світі постачальник технологій керування вогнем, автоматичних гармат, інтегрованих пускових установок керованих ракет і боєприпасів Ahead airburst.

Серед найдосконаліших систем протиповітряної оборони наземного базування – Skyranger 30, встановлений на багатоцільовій колісній броньованій транспортній машині Boxer.

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Теги: Німеччина, замовлення, Україна
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