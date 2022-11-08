Пенсії у березні зростуть щонайменше на 18%: для кого саме

Пенсії у березні зростуть щонайменше на 18%: для кого саме
Під час березневої індексації українські пенсії збільшаться як мінімум на 18%. Проте точний коефіцієнт збільшення у Мінсоцполітики все ще розраховують.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, пише 24 канал.

"Ми підвищуватимемо пенсії в березні з огляду на інфляцію. Відсоток сказати ще не можу, бо він складно розраховується, не дуже дорівнює інфляції, а гнучкіший. Але я думаю, від 18 до 20 відсотків збільшення буде", – зауважила міністерка.

За її словами, стабільні надходження до Пенсійного фонду під час війни вдалося забезпечити завдяки податкам з заробітних плат військовослужбовців.

"Пенсійний фонд за цей проміжок часу фактично продемонстрував свою стійкість, і це сталося, як би там дивно не було, але завдяки нашим воїнам, бо приблизно мільйон людей пішли служити в армію, де в них доволі високі заробітні плати, і з цих зарплат у нас є єдиний соціальний внесок, який іде до Пенсійного фонду, що дало змогу стабілізувати Пенсійний фонд, не провалити його, тобто наші внутрішні гроші, які ми сплачуємо військовим, вони працюють як інструмент підтримки пенсіонерів", — пояснила голова відомства.

Для кого збільшаться пенсії:

В березні пенсію проіндексують для найбільш вразливих верств населення:

- за віком;
- інвалідністю;
- втратою годувальника;
- за вислугу років;
- страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Інші виплати, які стосуються держслужбовців, науковців, військовослужбовців тощо, проіндексують уже після закінчення воєнного стану, каже заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пенсії, березень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пенсії у березні зростуть щонайменше на 18%: для кого саме
Сьогодні, 03:42
Лучани з прилеглих вулиць скаржаться на авторинок. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
Європарламент закликав надати Україні літаки, вертольоти і ракетні камплекси
Сьогодні, 01:15
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 16 лютого
16 лютий, 23:34
Схожі новини
Українці будуть отримувати 2 пенсії: що відомо Українці будуть отримувати 2 пенсії: що відомо
23 січень, 19:22
Як родичі безвісти зниклих можуть отримати пенсію та пільги Як родичі безвісти зниклих можуть отримати пенсію та пільги
08 листопад, 2022, 13:13
На Волині стартувала виплата пенсій за листопад На Волині стартувала виплата пенсій за листопад
03 листопад, 2022, 16:25
Хто з пенсіонерів в Україні може отримати відразу 10 виплат Хто з пенсіонерів в Україні може отримати відразу 10 виплат
03 листопад, 2022, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пенсії у березні зростуть щонайменше на 18%: для кого саме
Сьогодні, 03:42
 0
Лучани з прилеглих вулиць скаржаться на авторинок. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
 0
Європарламент закликав надати Україні літаки, вертольоти і ракетні камплекси
Сьогодні, 01:15
 0
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 16 лютого
16 лютий, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8