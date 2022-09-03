Лучани з прилеглих вулиць скаржаться на авторинок. ВІДЕО





Машини руйнують дорогу та спричиняють незручності місцевим жителям, – розповів Володимир Маць.



Нещодавно місцеві жителі звернулися до міської ради з проханням встановити на їхній вулиці знак: "В'їзд заборонено". Від департаменту комунального господарства прийшла відмова із поясненням: не так давно на прохання мешканців вже встановили інший знак "Житлова зона". Але, – каже Володимир Маць, – знак виявився не дієвим.



Пішоходам, коли курсує потік автівок, не пройти, – говорить житель вулиці Гущанської Віталій Івашкевич. З його слів, бувало, що продавці машин залишали свій транспорт на городах місцевих або перекривали виїзди з двору.



"Шум, вихлопні гази, сирени, загазованість, приїде собі музику включить. По городах просто зробили туалети, тому, що не облаштована територія для такої кількості людей", – додає чоловік.



Володимир Маць каже, що не один раз звертався до міської ради, щоб зупинити цей потік автівок через їхню вулицю. Після чого тут встановили "лежачі поліцейські" та дорожній знак "Житлова зона", який забороняє транзитний рух цією дорогою. Однак, потік автівок це не зменшило.



Чоловік вкотре викликає поліцію, щоб ті оштрафували порушників.



Зі слів патрульного Расима Алієва, щоразу, коли працює авторинок, поруч чергують поліцейські. Каже, що продавці машин тут масово і постійно порушують правила дорожнього руху, влаштовуючи стихійну торгівлю.



Автовласник Володимир розповів, що автівками торгує майже 30 років. Чоловік визнає, що припаркувався із порушенням, він не раз оплачував штраф.



"Просто нам немає куди діватися. Ми мусимо торгувати там, де безплатно і де ми можемо стати в будь-якому місці", – каже торговець.



Біля стихійного авторинку є чотири комунальні майданчики для паркування, – розповів Суспільному директор "Автопарксервісу" Олег Бахтай. На них є більш як 700 паркомісць. У базарний день біля 200 з них – вільні. Зі слів Олега Бахтая, на цих стоянках потрібно сплачувати за охорону і за належний стан самого майданчика. Ціна за стоянку в базарний день 100 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер та неділю, коли у Луцьку працює авторинок, мешканці прилеглих вулиць скаржаться на потік автомобілів, що їдуть Гущанською вулицею.Машини руйнують дорогу та спричиняють незручності місцевим жителям, – розповів Суспільному голова вуличного комітетуНещодавно місцеві жителі звернулися до міської ради з проханням встановити на їхній вулиці знак: "В'їзд заборонено". Від департаменту комунального господарства прийшла відмова із поясненням: не так давно на прохання мешканців вже встановили інший знак "Житлова зона". Але, – каже Володимир Маць, – знак виявився не дієвим.Пішоходам, коли курсує потік автівок, не пройти, – говорить житель вулиці Гущанської Віталій Івашкевич. З його слів, бувало, що продавці машин залишали свій транспорт на городах місцевих або перекривали виїзди з двору."Шум, вихлопні гази, сирени, загазованість, приїде собі музику включить. По городах просто зробили туалети, тому, що не облаштована територія для такої кількості людей", – додає чоловік.Володимир Маць каже, що не один раз звертався до міської ради, щоб зупинити цей потік автівок через їхню вулицю. Після чого тут встановили "лежачі поліцейські" та дорожній знак "Житлова зона", який забороняє транзитний рух цією дорогою. Однак, потік автівок це не зменшило.Чоловік вкотре викликає поліцію, щоб ті оштрафували порушників.Зі слів патрульного, щоразу, коли працює авторинок, поруч чергують поліцейські. Каже, що продавці машин тут масово і постійно порушують правила дорожнього руху, влаштовуючи стихійну торгівлю.Автовласник Володимир розповів, що автівками торгує майже 30 років. Чоловік визнає, що припаркувався із порушенням, він не раз оплачував штраф."Просто нам немає куди діватися. Ми мусимо торгувати там, де безплатно і де ми можемо стати в будь-якому місці", – каже торговець.Біля стихійного авторинку є чотири комунальні майданчики для паркування, – розповів Суспільному директор "Автопарксервісу". На них є більш як 700 паркомісць. У базарний день біля 200 з них – вільні. Зі слів Олега Бахтая, на цих стоянках потрібно сплачувати за охорону і за належний стан самого майданчика. Ціна за стоянку в базарний день 100 гривень.

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