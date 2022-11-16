На Волині складуть список підприємств, на яких бронюватимуть військовозобов'язаних

Відбулося засідання Волинського обласного об’єднання організацій роботодавців під час якого обговорили питання бронювання військовозобов’язаних.Про це повідомив голова Волинсьокї ОВА.Як відомо, нещодавно Уряд ухвалив новий порядок бронювання військовозобов’язаних (постанова КМУ №76 від 27.01.2023). Зокрема, постанова визначає перелік підприємств та організацій, які вважаються критично важливими для забезпечення функціонування економіки та життєдіяльності населення.Відповідно до постанови, при ОВА створять робочу групу, до якої входитимуть фахівці з усіх галузей діяльності. Члени групи безпосередньо й визначатимуть критерії відбору критично важливих для області підприємств. Усі рішення, звичайно, прийматимуть в межах прописаного в постанові.Сьогодні ж фахівець ОВА з мобілізаційних питань детально розповів роботодавцям про порядок бронювання відповідно до галузей та про нові критерії відбору.Розумію, що порушені теми важливі для бізнесу, адже тримати економічний фронт також треба.