Європарламент закликав надати Україні літаки, вертольоти і ракетні камплекси





Резолюцію ухвалили 16 лютого, - пише



«Україна має бути спроможна не лише захистити себе, а й відновити повний контроль над усією своєю міжнародно визнаною територією», — закликав Європарламент.



Резолюція також закликає країни-члени ЄС ухвалити десятий пакет санкцій проти росії до кінця лютого та суттєво розширити його масштаби. Європарламент також закликає ЄС, держави-члени та їхніх союзників зробити вже введені санкції більш ефективними та вжити термінових кроків, щоб заблокувати будь-які спроби обійти їх.



Забігаючи наперед, депутати Європарламенту вимагають, щоб правовий режим, який дозволяє конфіскувати заморожені в ЄС російські активи, було завершено. Потім ці активи мають бути використані для відновлення України та виплати компенсацій жертвам війни. Вони також наголошують, що після закінчення війни росії доведеться виплатити серйозні репарації, щоб зробити істотний внесок у відновлення України.



Крім цього, у Європарламенті наголошують, що необхідно провести роботу, щоб розпочати переговори з Україною щодо вступу до ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка присвячена річниці війни росії проти України, і закликав серйозно розглянути питання про поставку в Україну винищувачів, гелікоптерів, ракетних комплексів та суттєвого збільшити кількість боєприпасів.Резолюцію ухвалили 16 лютого, - пише Бабель. «Україна має бути спроможна не лише захистити себе, а й відновити повний контроль над усією своєю міжнародно визнаною територією», — закликав Європарламент.Резолюція також закликає країни-члени ЄС ухвалити десятий пакет санкцій проти росії до кінця лютого та суттєво розширити його масштаби. Європарламент також закликає ЄС, держави-члени та їхніх союзників зробити вже введені санкції більш ефективними та вжити термінових кроків, щоб заблокувати будь-які спроби обійти їх.Забігаючи наперед, депутати Європарламенту вимагають, щоб правовий режим, який дозволяє конфіскувати заморожені в ЄС російські активи, було завершено. Потім ці активи мають бути використані для відновлення України та виплати компенсацій жертвам війни. Вони також наголошують, що після закінчення війни росії доведеться виплатити серйозні репарації, щоб зробити істотний внесок у відновлення України.Крім цього, у Європарламенті наголошують, що необхідно провести роботу, щоб розпочати переговори з Україною щодо вступу до ЄС.

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