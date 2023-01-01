Добрі новини від ВолиньPost за 16 лютого

Уже 359-ий день поспіль нагадуємо вам про добрі новини. Як би складно не було – світло є і обов'язково здолає темряву!Сьогодні,, ми писали про таке:Росія вже втратила в Україні близько 140 460 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали:особового складу – близько 140460 (+690) осіб;танків – 3296 (+6);бойових броньованих машин – 6517 (+10);артилерійських систем – 2306 (+3);РСЗВ – 466 (+0);засобів ППО – 239 (+3);літаків – 298 (+0);гелікоптерів – 287 (+1);БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1);крилатих ракет – 857 (+0);кораблів/катерів – 18 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6);спеціальної техніки – 219 (+0).Ще три рамні позашляховики KIA SORENTO передав сьогодні, 16 лютого, Луцький міський головаволинським військовослужбовцям, які виконують бойові завдання із захисту територіальної цілісності нашої держави на сході України. Два автомобілі поїдуть в розташування бійців окремого загону спеціального призначення «Любарт», що один – хлопцям із 63-ї окремої механізованої бригади.Загалом військовослужбовцям передали 28 автомобілів, які купували за кошти працівників міської ради та наших комунальних підприємств та установ культури, освіти, інших підрозділів.Нововолинськ отримає грант у розмірі 7 мільйонів євро від інвестиційного комітету НЕФКО для реалізації проекту «Житло для внутрішно переміщених осіб».Зазначається, що кошти ЄС, а саме: 7 мільйонів 100 тисяч євро, вливаються в економіку Нововолинська. Цей проєкт – це не лише багатоквартирний будинок для сімей, в який війна відібрала все. Це розвиток місцевої інфраструктури, благоустрій та наповнення місцевого бюджету.Бійці показали, як вночі 16 лютого збивали російську ракету "Калібр".Волинським військовим передали конвектори та буржуйки.Донецький "Шахтар" обіграв французький "Ренн" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23. Поєдинок у Варшаві завершився з рахунком 2:1.