Добрі новини від ВолиньPost за 16 лютого
16 лютий, 23:34
Уже 359-ий день поспіль нагадуємо вам про добрі новини. Як би складно не було – світло є і обов'язково здолає темряву!
Сьогодні, 16 лютого, ми писали про таке:
ЗСУ за добу ліквідували ще 690 російських окупантів, шість танків і гелікоптер
Росія вже втратила в Україні близько 140 460 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 140460 (+690) осіб;
танків – 3296 (+6);
бойових броньованих машин – 6517 (+10);
артилерійських систем – 2306 (+3);
РСЗВ – 466 (+0);
засобів ППО – 239 (+3);
літаків – 298 (+0);
гелікоптерів – 287 (+1);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1);
крилатих ракет – 857 (+0);
кораблів/катерів – 18 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6);
спеціальної техніки – 219 (+0).
Луцькрада передала 3 позашляховики військовим на Бахмутський напрямок. ФОТО
Ще три рамні позашляховики KIA SORENTO передав сьогодні, 16 лютого, Луцький міський голова Ігор Поліщук волинським військовослужбовцям, які виконують бойові завдання із захисту територіальної цілісності нашої держави на сході України. Два автомобілі поїдуть в розташування бійців окремого загону спеціального призначення «Любарт», що один – хлопцям із 63-ї окремої механізованої бригади.
Загалом військовослужбовцям передали 28 автомобілів, які купували за кошти працівників міської ради та наших комунальних підприємств та установ культури, освіти, інших підрозділів.
Нововолинськ отримає 7 мільйонів євро на будівництво житла для переселенців
Нововолинськ отримає грант у розмірі 7 мільйонів євро від інвестиційного комітету НЕФКО для реалізації проекту «Житло для внутрішно переміщених осіб».
Зазначається, що кошти ЄС, а саме: 7 мільйонів 100 тисяч євро, вливаються в економіку Нововолинська. Цей проєкт – це не лише багатоквартирний будинок для сімей, в який війна відібрала все. Це розвиток місцевої інфраструктури, благоустрій та наповнення місцевого бюджету.
Військові показали, як збивали вночі 16 лютого російську крилату ракету. ВІДЕО
Бійці показали, як вночі 16 лютого збивали російську ракету "Калібр".
Волинським військовим передали конвектори та буржуйки. ФОТО
Волинським військовим передали конвектори та буржуйки.
«Шахтар» переміг французький «Ренн» в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
Донецький "Шахтар" обіграв французький "Ренн" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23. Поєдинок у Варшаві завершився з рахунком 2:1.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні, 16 лютого, ми писали про таке:
ЗСУ за добу ліквідували ще 690 російських окупантів, шість танків і гелікоптер
Росія вже втратила в Україні близько 140 460 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 140460 (+690) осіб;
танків – 3296 (+6);
бойових броньованих машин – 6517 (+10);
артилерійських систем – 2306 (+3);
РСЗВ – 466 (+0);
засобів ППО – 239 (+3);
літаків – 298 (+0);
гелікоптерів – 287 (+1);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1);
крилатих ракет – 857 (+0);
кораблів/катерів – 18 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6);
спеціальної техніки – 219 (+0).
Луцькрада передала 3 позашляховики військовим на Бахмутський напрямок. ФОТО
Ще три рамні позашляховики KIA SORENTO передав сьогодні, 16 лютого, Луцький міський голова Ігор Поліщук волинським військовослужбовцям, які виконують бойові завдання із захисту територіальної цілісності нашої держави на сході України. Два автомобілі поїдуть в розташування бійців окремого загону спеціального призначення «Любарт», що один – хлопцям із 63-ї окремої механізованої бригади.
Загалом військовослужбовцям передали 28 автомобілів, які купували за кошти працівників міської ради та наших комунальних підприємств та установ культури, освіти, інших підрозділів.
Нововолинськ отримає 7 мільйонів євро на будівництво житла для переселенців
Нововолинськ отримає грант у розмірі 7 мільйонів євро від інвестиційного комітету НЕФКО для реалізації проекту «Житло для внутрішно переміщених осіб».
Зазначається, що кошти ЄС, а саме: 7 мільйонів 100 тисяч євро, вливаються в економіку Нововолинська. Цей проєкт – це не лише багатоквартирний будинок для сімей, в який війна відібрала все. Це розвиток місцевої інфраструктури, благоустрій та наповнення місцевого бюджету.
Військові показали, як збивали вночі 16 лютого російську крилату ракету. ВІДЕО
Бійці показали, як вночі 16 лютого збивали російську ракету "Калібр".
Волинським військовим передали конвектори та буржуйки. ФОТО
Волинським військовим передали конвектори та буржуйки.
«Шахтар» переміг французький «Ренн» в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
Донецький "Шахтар" обіграв французький "Ренн" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23. Поєдинок у Варшаві завершився з рахунком 2:1.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 16 лютого
16 лютий, 23:34
У селі біля Луцька виготовили понад 1000 буржуйок. ВІДЕО
16 лютий, 22:54
У Луцьку згорів автомобіль
16 лютий, 22:48
Медіа