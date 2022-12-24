У Луцьку згорів автомобіль





Подія трапилась 16 лютого близько 21 години. Про це повідомляює



Зі слів очевидців, полумʼя охопило весь автомобіль, який знаходився на вулиці Арцеулова.



На місці працювали рятувальники, подробиці – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині на одній із вулиць згорів автомобіль.Подія трапилась 16 лютого близько 21 години. Про це повідомляює ІА "Волинські новини". Зі слів очевидців, полумʼя охопило весь автомобіль, який знаходився на вулиці Арцеулова.На місці працювали рятувальники, подробиці – згодом.

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