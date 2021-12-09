У селі біля Луцька виготовили понад 1000 буржуйок. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Розпочали виготовлення зовсім нещодавно – й за короткий час виготовили понад тисячу буржуйок.



Матеріал для виробів довелося шукати аж у Ковелі.



Детальніше – дивіться в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Липини місцеві жителі згуртувались і власноруч взялись виготовляти компактні буржуйки воїнам на передову.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Розпочали виготовлення зовсім нещодавно – й за короткий час виготовили понад тисячу буржуйок.Матеріал для виробів довелося шукати аж у Ковелі.Детальніше – дивіться в сюжеті.

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