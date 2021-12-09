У селі біля Луцька виготовили понад 1000 буржуйок. ВІДЕО
16 лютий, 22:54
У селі Липини місцеві жителі згуртувались і власноруч взялись виготовляти компактні буржуйки воїнам на передову.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Розпочали виготовлення зовсім нещодавно – й за короткий час виготовили понад тисячу буржуйок.
Матеріал для виробів довелося шукати аж у Ковелі.
Детальніше – дивіться в сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Розпочали виготовлення зовсім нещодавно – й за короткий час виготовили понад тисячу буржуйок.
Матеріал для виробів довелося шукати аж у Ковелі.
Детальніше – дивіться в сюжеті.
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