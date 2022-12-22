17 лютого на Волині не буде вимкнень світла

17 лютого на Волині не буде вимкнень світла
17 лютого графіки погодинного відключення на Волині застосовуватись не будуть.

НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області в п‘ятницю, - про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram.

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Теги: Волиньобленерго, відключення
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