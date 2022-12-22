17 лютого на Волині не буде вимкнень світла

17 лютого графіки погодинного відключення на Волині застосовуватись не будуть.НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області в п‘ятницю, - про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram.