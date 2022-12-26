У Ковелі попрощалися із загиблим Героєм Богданом Савенком. ФОТО

Богданом Савенком.



Про це Ігор Чайка.





Богдан був навідником відділення морської піхоти військової частини А0216.



Після школи Богдан закінчив Оваднівський професійний ліцей за спеціальністю “Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”. Багато працював за кордоном. А коли прийшла повномасштабна війна, він не ховався від неї, з перших днів був у ТРО, потім пішов на фронт.



Ним були задоволені командири, його шанували побратими.



"Якихось два тижні тому він приїздив у рідний Білин, який дуже любив, у відпустку, і немов передчуваючи, що це його останній приїзд, з усіма побачився. Немов попрощався. І знову поїхав воювати, пообіцявши мамі, що виживе", - написав Чайка.



Без сина лишилася мама, без брата - ще двоє братів.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білині Ковельського району небайдужі попрощалися із загиблим ГероємПро це розповів мер Ковеля Богдан Ігорович Савенко загинув 11 лютого 2023 року поблизу Мар’їнки Донецької області під час виконання бойового завдання.Богдан був навідником відділення морської піхоти військової частини А0216.Після школи Богдан закінчив Оваднівський професійний ліцей за спеціальністю “Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”. Багато працював за кордоном. А коли прийшла повномасштабна війна, він не ховався від неї, з перших днів був у ТРО, потім пішов на фронт.Ним були задоволені командири, його шанували побратими."Якихось два тижні тому він приїздив у рідний Білин, який дуже любив, у відпустку, і немов передчуваючи, що це його останній приїзд, з усіма побачився. Немов попрощався. І знову поїхав воювати, пообіцявши мамі, що виживе", - написав Чайка.Без сина лишилася мама, без брата - ще двоє братів.

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