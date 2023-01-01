Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 лютого
У п'ятницю, 17 лютого, на Волині очікується хмарноа погода з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.

За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +5°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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