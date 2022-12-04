На Волині 73-річний чоловік наклав на себе руки





Про це повідомляє газета



Біда сталася в Скобелці Горохівської територіальної громади



73-річний чоловік вирішив відібрати в себе життя у власному обійсті і повісився. Слідів насильства на його тілі не виявлено.



Обставини смерті селянина з'ясовують правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині покінчив життя самогубством 73-річний чоловік.Про це повідомляє газета "Волинь-нова" Біда сталася в Скобелці Горохівської територіальної громади73-річний чоловік вирішив відібрати в себе життя у власному обійсті і повісився. Слідів насильства на його тілі не виявлено.Обставини смерті селянина з'ясовують правоохоронці.

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