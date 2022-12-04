На Волині 73-річний чоловік наклав на себе руки
Сьогодні, 19:23
На Волині покінчив життя самогубством 73-річний чоловік.
Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
Біда сталася в Скобелці Горохівської територіальної громади
73-річний чоловік вирішив відібрати в себе життя у власному обійсті і повісився. Слідів насильства на його тілі не виявлено.
Обставини смерті селянина з'ясовують правоохоронці.
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Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
Біда сталася в Скобелці Горохівської територіальної громади
73-річний чоловік вирішив відібрати в себе життя у власному обійсті і повісився. Слідів насильства на його тілі не виявлено.
Обставини смерті селянина з'ясовують правоохоронці.
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