На Волині 73-річний чоловік наклав на себе руки

На Волині 73-річний чоловік наклав на себе руки
На Волині покінчив життя самогубством 73-річний чоловік.

Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

Біда сталася в Скобелці Горохівської територіальної громади

73-річний чоловік вирішив відібрати в себе життя у власному обійсті і повісився. Слідів насильства на його тілі не виявлено.

Обставини смерті селянина з'ясовують правоохоронці.

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Теги: Волинь, самогубство, Скобелка
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