Великий обмін полоненими: додому повертаються 100 військових і 1 цивільний

Великий обмін полоненими: додому повертаються 100 військових і 1 цивільний
Україна провела з РФ ще один обмін полоненими.

Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний.

"Продовжуємо повертати українців з полону. Серед звільнених бійців - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них - оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Їх так довго чекали рідні", - написав Єрмак.

За його словами, багато з Героїв отримали поранення різної тяжкості.
Великий обмін полоненими: додому повертаються 100 військових і 1 цивільний


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Теги: обмін полоненими, Росія, Україна
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