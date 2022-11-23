Великий обмін полоненими: додому повертаються 100 військових і 1 цивільний
Сьогодні, 18:17
Україна провела з РФ ще один обмін полоненими.
Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний.
"Продовжуємо повертати українців з полону. Серед звільнених бійців - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них - оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Їх так довго чекали рідні", - написав Єрмак.
За його словами, багато з Героїв отримали поранення різної тяжкості.
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Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний.
"Продовжуємо повертати українців з полону. Серед звільнених бійців - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них - оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Їх так довго чекали рідні", - написав Єрмак.
За його словами, багато з Героїв отримали поранення різної тяжкості.
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