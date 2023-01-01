Волинським військовим передали конвектори та буржуйки. ФОТО





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Цей транш допомоги сформували завдяки взаємодії обласної ради та Християнської церкви «Царство Боже».



«Сьогодні ж конвектори та ліхтарики пастор Християнської церкви «Царство Боже» Тарас Рудинець привіз для одного із бойових підрозділів обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки. Він розповів, що ці конвектори нідерландського виробництва є дуже потужними і водночас економними», – йдеться в повідомленні.



Також на запит військових формувань обласного ТЦК облрада передала печі буржуйки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинським військовим передали конвектори та буржуйки.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Волинської обласної ради.Цей транш допомоги сформували завдяки взаємодії обласної ради та Християнської церкви «Царство Боже».«Сьогодні ж конвектори та ліхтарики пастор Християнської церкви «Царство Боже»привіз для одного із бойових підрозділів обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки. Він розповів, що ці конвектори нідерландського виробництва є дуже потужними і водночас економними», – йдеться в повідомленні.Також на запит військових формувань обласного ТЦК облрада передала печі буржуйки.

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