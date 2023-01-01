Волинським військовим передали конвектори та буржуйки. ФОТО

Волинським військовим передали конвектори та буржуйки. ФОТО
Волинським військовим передали конвектори та буржуйки.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Волинської обласної ради.

Цей транш допомоги сформували завдяки взаємодії обласної ради та Християнської церкви «Царство Боже».

«Сьогодні ж конвектори та ліхтарики пастор Християнської церкви «Царство Боже» Тарас Рудинець привіз для одного із бойових підрозділів обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки. Він розповів, що ці конвектори нідерландського виробництва є дуже потужними і водночас економними», – йдеться в повідомленні.

Також на запит військових формувань обласного ТЦК облрада передала печі буржуйки.
Волинським військовим передали конвектори та буржуйки. ФОТО
Волинським військовим передали конвектори та буржуйки. ФОТО
Волинським військовим передали конвектори та буржуйки. ФОТО

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Теги: буржуйки, Волинь, військові
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