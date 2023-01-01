Військові показали, як збивали вночі 16 лютого російську крилату ракету. ВІДЕО

Військові показали, як збивали вночі 16 лютого російську крилату ракету. ВІДЕО
Бійці показали, як вночі 16 лютого збивали російську ракету "Калібр".

Відео оприлюднили на фейсбук-сторінці ПК "Південь".

"Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збиває російську крилату ракету "Калібр" вночі 16 лютого 2023 року. Продовжуємо нашу боротьбу, нищимо ворога в українському небі!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за добу і ранок 16 лютого Росія обстріляла 12 областей України.


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Теги: Росія, Україна, війна
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