Військові показали, як збивали вночі 16 лютого російську крилату ракету. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
Бійці показали, як вночі 16 лютого збивали російську ракету "Калібр".
Відео оприлюднили на фейсбук-сторінці ПК "Південь".
"Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збиває російську крилату ракету "Калібр" вночі 16 лютого 2023 року. Продовжуємо нашу боротьбу, нищимо ворога в українському небі!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за добу і ранок 16 лютого Росія обстріляла 12 областей України.
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Відео оприлюднили на фейсбук-сторінці ПК "Південь".
"Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збиває російську крилату ракету "Калібр" вночі 16 лютого 2023 року. Продовжуємо нашу боротьбу, нищимо ворога в українському небі!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за добу і ранок 16 лютого Росія обстріляла 12 областей України.
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