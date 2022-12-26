Вода, тепло і критична інфраструктура: чи готова Луцька громада до повторного блекауту





Про це розповів Ігор Поліщук. Решта жителів зможуть скористатися послугами пунктів незламності.



Суспільне розпитало у голови, чи готова громада до повторення подій 22 жовтня, коли частина міста і навколишні села лишилися без світла та води.



Яка ситуація із водопостачанням



Зі слів Ігоря Поліщука, після ракетних ударів по енергетичному об'єкту в Луцьку водопостачання вдалося відносно швидко відновити, бо підприємство "Луцькводоканал" уже мало альтернативне живлення.



"На сьогодні підприємство вже повністю забезпечене джерелами альтернативного живлення: і на водозаборах, і на свердловинах, і на допоміжних приміщеннях, і на очисних спорудах в нас є 26 дизель-генераторів, потужністю понад 870 кВТ, це дасть можливість нам в комфортному режимі подавати людям воду і здійснювати відвід цієї води через каналізаційно-насосні станції", – зазначив міський голова.



Проблеми, каже Ігор Поліщук, можуть бути лише в тих будинках, в яких квартири знаходяться вище 5-6 поверху. Це пов'язано із тим, що підйомні станції знаходяться безпосередньо біля будинків. "В такому разі квартирам вище 5-6 поверху слід скористатися допомогою сусідів, попросити набрати води. Також ми передбачили дві додаткові свердловини, які будуть працювати в режимі видачі води у велику тару, від 30 літрів, також можна буде безкоштовно під’їхати набрати води на цих свердловинах. Вони теж забезпечені генераторами, які будуть працювати в разі блекауту"



Тепло може бути не скрізь



Наразі на котельнях обласного центру є 25 дизель-генераторів. Вони, – каже Ігор Поліщук, дозволять забезпечити теплом орієнтовно 80% споживачів. "20% людей і тим людям, які мають індивідуальне опалення, які мають дома котли, для цих людей нами передбачені пункти обігріву, які забезпечені усім необхідним. Алгоритм налагоджений, залишається сподіватися, що нам їх не доведеться відкривати", – додав він.



Більшість генераторів для котелень були придбані за кошти з міського бюджету. Зі слів Ігоря Поліщука, йдеться про 20 мільйонів гривень. Процес забезпечення котелень генераторами іще триває.



"В нас, наприклад, котельня на Карбишева живиться від двох генераторів, потужністю 1000 кВт, 770 кВт. Це дизель-генератор на 1000 кВт він займає місце, як весь цей кабінет, ставиться на фундамент, споживає багато палива", – додає міський голова.



Чи працюватимуть медзаклади



Лікувальні заклади громади наразі забезпечені генераторами. "В нас було декілька проблем по дитячій поліклініці, зокрема, дитяча стоматологія, зараз вже придбаний генератор. Наша стоматполіклініка також один з корпусів був не забезпечений генератором, зараз нам подарували генератор 30 кВт, ми його налаштовуємо, також буде забезпечений, тому з цим проблем нема", – говорить міський голова.



Міська лікарня має дизель-генератором на 50 кВт. В березні у медзакладі також мають встановити генератор потужністю 400 кВт, який подарували місту європарламентарі.



"Окрім того, перед початком опалювального сезону ми розконсервували, відремонтували, відлагодили твердопаливну котельню, яка знаходиться поруч з цією лікарнею. Тобто навіть за відсутності газу, електроенергії лікарня буде з теплом", – додав Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В разі повторного блекауту через масовані ракетні атаки Росії 80% споживачів у Луцькій громаді матимуть тепло у домівках.Про це розповів Суспільному міський голова. Решта жителів зможуть скористатися послугами пунктів незламності.Суспільне розпитало у голови, чи готова громада до повторення подій 22 жовтня, коли частина міста і навколишні села лишилися без світла та води.Зі слів Ігоря Поліщука, після ракетних ударів по енергетичному об'єкту в Луцьку водопостачання вдалося відносно швидко відновити, бо підприємство "Луцькводоканал" уже мало альтернативне живлення."На сьогодні підприємство вже повністю забезпечене джерелами альтернативного живлення: і на водозаборах, і на свердловинах, і на допоміжних приміщеннях, і на очисних спорудах в нас є 26 дизель-генераторів, потужністю понад 870 кВТ, це дасть можливість нам в комфортному режимі подавати людям воду і здійснювати відвід цієї води через каналізаційно-насосні станції", – зазначив міський голова.Проблеми, каже Ігор Поліщук, можуть бути лише в тих будинках, в яких квартири знаходяться вище 5-6 поверху. Це пов'язано із тим, що підйомні станції знаходяться безпосередньо біля будинків. "В такому разі квартирам вище 5-6 поверху слід скористатися допомогою сусідів, попросити набрати води. Також ми передбачили дві додаткові свердловини, які будуть працювати в режимі видачі води у велику тару, від 30 літрів, також можна буде безкоштовно під’їхати набрати води на цих свердловинах. Вони теж забезпечені генераторами, які будуть працювати в разі блекауту"Наразі на котельнях обласного центру є 25 дизель-генераторів. Вони, – каже Ігор Поліщук, дозволять забезпечити теплом орієнтовно 80% споживачів. "20% людей і тим людям, які мають індивідуальне опалення, які мають дома котли, для цих людей нами передбачені пункти обігріву, які забезпечені усім необхідним. Алгоритм налагоджений, залишається сподіватися, що нам їх не доведеться відкривати", – додав він.Більшість генераторів для котелень були придбані за кошти з міського бюджету. Зі слів Ігоря Поліщука, йдеться про 20 мільйонів гривень. Процес забезпечення котелень генераторами іще триває."В нас, наприклад, котельня на Карбишева живиться від двох генераторів, потужністю 1000 кВт, 770 кВт. Це дизель-генератор на 1000 кВт він займає місце, як весь цей кабінет, ставиться на фундамент, споживає багато палива", – додає міський голова.Лікувальні заклади громади наразі забезпечені генераторами. "В нас було декілька проблем по дитячій поліклініці, зокрема, дитяча стоматологія, зараз вже придбаний генератор. Наша стоматполіклініка також один з корпусів був не забезпечений генератором, зараз нам подарували генератор 30 кВт, ми його налаштовуємо, також буде забезпечений, тому з цим проблем нема", – говорить міський голова.Міська лікарня має дизель-генератором на 50 кВт. В березні у медзакладі також мають встановити генератор потужністю 400 кВт, який подарували місту європарламентарі."Окрім того, перед початком опалювального сезону ми розконсервували, відремонтували, відлагодили твердопаливну котельню, яка знаходиться поруч з цією лікарнею. Тобто навіть за відсутності газу, електроенергії лікарня буде з теплом", – додав Ігор Поліщук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію