Чому США, Канада та Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь

РФ і РБ – країни з агресивними диктаторськими режимами, що становлять загрозу не лише для власних, а й іноземних громадян. А зростання західної допомоги Україні може спонукати Москву та Мінськ до помсти, спрямованої на звичайних громадян.Про це інформує Центр стратегічних комунікаційРосія практикує заручництво – іноземців позбавляють свободи за фальшивими звинуваченнями з метою подальшого обміну на своїх шпигунів та диверсантів, затриманих за кордоном. Нещодавно так обміняли американську баскетболісткуна збройового баронаОсоблива небезпека загрожує іноземцям, які мають друге російське громадянство, адже вони можуть потрапити під мобілізацію.Кремль культивує ненависть росіян до Заходу, а тому іноземні громадяни можуть стати жертвами спалахів ксенофобії.