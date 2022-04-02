Чому США, Канада та Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
Сьогодні, 15:55
РФ і РБ – країни з агресивними диктаторськими режимами, що становлять загрозу не лише для власних, а й іноземних громадян. А зростання західної допомоги Україні може спонукати Москву та Мінськ до помсти, спрямованої на звичайних громадян.
Про це інформує Центр стратегічних комунікацій
Росія практикує заручництво – іноземців позбавляють свободи за фальшивими звинуваченнями з метою подальшого обміну на своїх шпигунів та диверсантів, затриманих за кордоном. Нещодавно так обміняли американську баскетболістку Бріттні Грайнер на збройового барона Віктора Бута.
Особлива небезпека загрожує іноземцям, які мають друге російське громадянство, адже вони можуть потрапити під мобілізацію.
Кремль культивує ненависть росіян до Заходу, а тому іноземні громадяни можуть стати жертвами спалахів ксенофобії.
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Про це інформує Центр стратегічних комунікацій
Росія практикує заручництво – іноземців позбавляють свободи за фальшивими звинуваченнями з метою подальшого обміну на своїх шпигунів та диверсантів, затриманих за кордоном. Нещодавно так обміняли американську баскетболістку Бріттні Грайнер на збройового барона Віктора Бута.
Особлива небезпека загрожує іноземцям, які мають друге російське громадянство, адже вони можуть потрапити під мобілізацію.
Кремль культивує ненависть росіян до Заходу, а тому іноземні громадяни можуть стати жертвами спалахів ксенофобії.
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