Священник УПЦ МП проведе 7 років за ґратами через заклики до співпраці з військовими РФ





Про це



Прокурор у суді довів – у травні 2022 року священнослужитель вступив у змову з військовими армії країни-агресора. За їх вказівкою він організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу.



Користуючись повагою серед селян, священник повідомив, що населений пункт перебуває під контролем військ РФ. Також засуджений запропонував підтримати кандидатуру нового керівника місцевої влади для співпраці з окупантами.



Після деокупації українськими захисниками населеного пункту чоловіка заарештували. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).



Священник проведе 7 років за ґратами. Також його майно підлягає конфіскації.





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