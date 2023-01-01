Священник УПЦ МП проведе 7 років за ґратами через заклики до співпраці з військовими РФ

Священник УПЦ МП проведе 7 років за ґратами через заклики до співпраці з військовими РФ
За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури суд ухвалив вирок настоятелю «Казанської» парафії смт Ярова Горлівської єпархії УПЦ МП.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурор у суді довів – у травні 2022 року священнослужитель вступив у змову з військовими армії країни-агресора. За їх вказівкою він організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу.

Користуючись повагою серед селян, священник повідомив, що населений пункт перебуває під контролем військ РФ. Також засуджений запропонував підтримати кандидатуру нового керівника місцевої влади для співпраці з окупантами.

Після деокупації українськими захисниками населеного пункту чоловіка заарештували. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Священник проведе 7 років за ґратами. Також його майно підлягає конфіскації.


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Теги: священник УПЦ МП, суд, заклики до співпраці з РФ
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