«Щоб Україна повністю звільнила території в 2023, потрібен крах російської армії», – генерал Міллі

«Щоб Україна повністю звільнила території в 2023, потрібен крах російської армії», – генерал Міллі
Росія не може підкорити Україну і досягнути своїх політичних цілей військовим шляхом, тому, ймовірно, війна Росії проти України має завершитись перемовинами і вікно можливостей для дипломатії може виникнути в будь-який час.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю Financial Times, опублікованому в четвер, пише Голос Америки.

Агресію потрібно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою", додав генерал. Він також вказав на необхідність уважного управління у випадку ескалації, адже йдеться про Росію, яка є великою країною з ядерним арсеналом.

Міллі, однак, зауважив, що і Україні буде надзвичайно важко досягнути повної перемоги цього року, що включатиме звільнення всіх своїх територій.

"Дуже, дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України, – сказав він виданню. – Не можна сказати, що це не може статись ... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська".

Міллі також наголосив на важливості збереження запасів боєприпасів у США на відповідному рівні. Пентагон переоцінює такі запаси і може знадобитись їх поповнення, додав він.

Питання достатності боєприпасів на тлі війни Росії в Україні обговорювали цього тижня міністри оборони країн-членів НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив зменшення запасів у країн НАТО, через війну Росії в Україні і закликав пришвидшити виробництво.

"Теперішня швидкість того, як Україна витрачає боєприпаси в багато разів перевищує наш поточний рівень виробництва", - сказав Столтенберг і додав, що час на очікування боєприпасів великого калібру зріс з 12 до 28 місяців, а замовлення розміщені сьогодні, будуть виконані лише через два з половиною роки.

Міллі, а також очільник Пентагону Ллойд Остін перебували цього тижня в Брюсселі, де провели засідання Контактної групи з питань оборонної допомоги Україні.

Військова допомога Заходу може надати Києву відчутну перевагу над російськими силами під час контрнаступу ЗСУ навесні, заявив Остін у Брюсселі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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