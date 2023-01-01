«Щоб Україна повністю звільнила території в 2023, потрібен крах російської армії», – генерал Міллі





Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю Financial Times, опублікованому в четвер, пише



Агресію потрібно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою", додав генерал. Він також вказав на необхідність уважного управління у випадку ескалації, адже йдеться про Росію, яка є великою країною з ядерним арсеналом.



Міллі, однак, зауважив, що і Україні буде надзвичайно важко досягнути повної перемоги цього року, що включатиме звільнення всіх своїх територій.



"Дуже, дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України, – сказав він виданню. – Не можна сказати, що це не може статись ... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська".



Міллі також наголосив на важливості збереження запасів боєприпасів у США на відповідному рівні. Пентагон переоцінює такі запаси і може знадобитись їх поповнення, додав він.



Питання достатності боєприпасів на тлі війни Росії в Україні обговорювали цього тижня міністри оборони країн-членів НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив зменшення запасів у країн НАТО, через війну Росії в Україні і закликав пришвидшити виробництво.



"Теперішня швидкість того, як Україна витрачає боєприпаси в багато разів перевищує наш поточний рівень виробництва", - сказав Столтенберг і додав, що час на очікування боєприпасів великого калібру зріс з 12 до 28 місяців, а замовлення розміщені сьогодні, будуть виконані лише через два з половиною роки.



Міллі, а також очільник Пентагону Ллойд Остін перебували цього тижня в Брюсселі, де провели засідання Контактної групи з питань оборонної допомоги Україні.



Військова допомога Заходу може надати Києву відчутну перевагу над російськими силами під час контрнаступу ЗСУ навесні, заявив Остін у Брюсселі.

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