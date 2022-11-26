Нововолинськ отримає 7 мільйонів євро на будівництво житла для переселенців





Про це Борис Карпус.



Зазначається, що кошти ЄС, а саме: 7 мільйонів 100 тисяч євро, вливаються в економіку Нововолинська. Цей проєкт – це не лише багатоквартирний будинок для сімей, в який війна відібрала все. Це розвиток місцевої інфраструктури, благоустрій та наповнення місцевого бюджету.



Будівництво планується на 5-ому мікрорайоні Нововолинська.



«Чекаємо на підписання угоди та стартуємо!» - підсумував Карпус.

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