Нововолинськ отримає 7 мільйонів євро на будівництво житла для переселенців
Сьогодні, 16:45
Нововолинськ отримає грант у розмірі 7 мільйонів євро від інвестиційного комітету НЕФКО для реалізації проекту «Житло для внутрішно переміщених осіб».
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Зазначається, що кошти ЄС, а саме: 7 мільйонів 100 тисяч євро, вливаються в економіку Нововолинська. Цей проєкт – це не лише багатоквартирний будинок для сімей, в який війна відібрала все. Це розвиток місцевої інфраструктури, благоустрій та наповнення місцевого бюджету.
Будівництво планується на 5-ому мікрорайоні Нововолинська.
«Чекаємо на підписання угоди та стартуємо!» - підсумував Карпус.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Зазначається, що кошти ЄС, а саме: 7 мільйонів 100 тисяч євро, вливаються в економіку Нововолинська. Цей проєкт – це не лише багатоквартирний будинок для сімей, в який війна відібрала все. Це розвиток місцевої інфраструктури, благоустрій та наповнення місцевого бюджету.
Будівництво планується на 5-ому мікрорайоні Нововолинська.
«Чекаємо на підписання угоди та стартуємо!» - підсумував Карпус.
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