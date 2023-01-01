На Волині зросла кількість дітей, хворих на туберкульоз

На Волині зросла кількість дітей, хворих на туберкульоз
Фахівці Любомльського відділення Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели епідрозслідування випадку туберкульозу в учня одного з навчальних закладів Вишнівськоі ТГ.

Про це повідомили у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» та МОЗ України.

Під час комунікаційних заходів серед педагогів та учнів лікарі-епідеміологи наголосили на важливості профілактики інфекційних хвороб, зокрема, туберкульозу; розповіли про шляхи їх поширення та методи запобігання.

На Волині цього року виявили 88 випадків легеневого туберкульозу, зокрема, 24 – у дітей. 2022-го таких випадків в області було 455, в т.ч., 19 – серед дітей.

Передається туберкульоз (ТБ) від людини, яка має відкриту форму захворювання (з активним бактеріовиділенням), до іншої людини повітряно-крапельним шляхом під час кашлю, розмови, чхання. Ризик інфікування залежить від тривалості та інтенсивності контакту та від кількості бактерій, які вдихає здорова людина. Ймовірність розвитку хвороби після контакту з бактеріями залежить від стану імунної системи. Якщо вона не здатна стримувати інфекцію, розвивається туберкульоз.

Найтиповіші прояви туберкульозу:

- кашель або покашлювання впродовж 2-х тижнів і більше;
- підвищена температура тіла — від 37,2 °С;
- різка втрата ваги;
- зниження працездатності й загальна втомлюваність;
- нічна пітливість;
- виражена задишка;
- при важких формах — кровохаркання.

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Теги: діти, туберкульоз, Волинь
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