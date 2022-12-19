Розшукують 39-річного волинянина, який переховується від органів суду





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Мартинюка Андрія Миколайовича, 16 лютого 1984 року народження, жителя села Княгининок. Чоловік обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та переховується від органів суду.



Прикмети: на вигляд 39 років, зріст 175-185 см, худощавої тілобудови, коротке світле волосся.



"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу просимо зателефонувати до поліції: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує 39-річного жителя Луцького району: чоловік переховується від органів суду.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження, 16 лютого 1984 року народження, жителя села Княгининок. Чоловік обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та переховується від органів суду.на вигляд 39 років, зріст 175-185 см, худощавої тілобудови, коротке світле волосся."Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу просимо зателефонувати до поліції: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - йдеться в повідомленні.

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