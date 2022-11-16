Нічна масована атака: в Молдові знову знайшли уламки ракети біля кордону з Україною





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"В районі сектору прикордонної поліції Ларга (район Бричень) виявили залишки ракети після повітряних атак Росії проти України", - йдеться в повідомленні.



Зазначено, що після цього прикордонники Молдови оточили територію, де впали залишки ракети і повідомили про інцидент екстерну службу та правоохоронців.



"Це вже четвертий випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України", - додають в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Молдові знову знайшли уламки ракети біля кордону з Україною. Цього разу їх виявили після нічної масованої повітряної атаки росіян на мирні українські міста Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Молдови."В районі сектору прикордонної поліції Ларга (район Бричень) виявили залишки ракети після повітряних атак Росії проти України", - йдеться в повідомленні.Зазначено, що після цього прикордонники Молдови оточили територію, де впали залишки ракети і повідомили про інцидент екстерну службу та правоохоронців."Це вже четвертий випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України", - додають в повідомленні.

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