Нічна масована атака: в Молдові знову знайшли уламки ракети біля кордону з Україною
Сьогодні, 14:40
У Молдові знову знайшли уламки ракети біля кордону з Україною. Цього разу їх виявили після нічної масованої повітряної атаки росіян на мирні українські міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Молдови.
"В районі сектору прикордонної поліції Ларга (район Бричень) виявили залишки ракети після повітряних атак Росії проти України", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що після цього прикордонники Молдови оточили територію, де впали залишки ракети і повідомили про інцидент екстерну службу та правоохоронців.
"Це вже четвертий випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України", - додають в повідомленні.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Молдови.
"В районі сектору прикордонної поліції Ларга (район Бричень) виявили залишки ракети після повітряних атак Росії проти України", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що після цього прикордонники Молдови оточили територію, де впали залишки ракети і повідомили про інцидент екстерну службу та правоохоронців.
"Це вже четвертий випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України", - додають в повідомленні.
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