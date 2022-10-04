У Луцьку зловили трьох п'яних водіїв

У Луцьку за останню добу патрульні виявили трьох водіїв у стані сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 15 лютого, близько 18-ї години на вулиці Глінки трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.На місці події патрульні встановили, що керманич транспортного засобу ЗАЗ не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та скоїв зіткнення з автомобілем марки Opel Astra.У водія ЗАЗ поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Drager показав результат 1, 72 проміле. Крім того, інспектори з’ясували, що чоловік ніколи не отримував посвідчення водія.Учора ввечері, патрулюючи на проспекті Відродження, охоронці правопорядку виявили автомобіль марки Toyota, який рухався без увімкнених фар у темну пору доби. Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння, але від проходження огляду на місці події чи у медичному закладі відмовився.Ще одного водія патрульні виявили під час дії комендантської години. Він рухався по проспекту Відродження з несправною фарою.Поліцейські зупинили автомобіль для перевірки документів, проте чоловік не пред’явив посвідчення водія та поліс обов’язкового страхування. А також інспектори встановили, що порушник вже був позбавлений права керування судом.Громадянин мав ознаки сп’яніння, тому поліцейські запропонували йому пройти огляд. Результат на приладі Drager — 1, 75 проміле.На порушників патрульні склали адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями, зокрема, за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.