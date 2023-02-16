За добу і ранок Росія била по 12 областях України

У Львівській області вночі під час повітряної тривоги



Жертв та постраждалих немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок, пише



У Кіровоградській області сьогодні вночі була ракетна атака, є влучання в об’єкт інфраструктури Кропивницького р-ну. Пожежу ліквідовують, працюють відповідні служби. Без жертв.



У Чернігівській області за минулу добу були два обстріли із мінометів та скидання боєприпасів із БПЛА, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.



У Сумській вночі з російської території ворог здійснтв мінометний обстріл по території Юнаківської громади. Сьогодні зранку – мінометний обстріл по території Хотінської громади. Інформація щодо постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури уточнюється. Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли чотирьох територіальних громад області: Миропільської, Краснопільської, Новослобідської, Білопільської. Було зафіксовано понад 30 прильотів, зокрема скидання з БпЛА одного вибухового пристрою. Без наслідків.



У Полтавській області вночі на території області була зафіксована група БпЛА, працювали засоби ППО. Під час ракетної атаки дві ракети поцілило по об’єкту інфраструктури. Попередньо – загиблих та постраждалих немає. Деталі уточнюються.



У Запорізькій за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Новоданилівка, Темирівка, Чарівне, Мала Токмачка, Гуляйполе, Ольгівське, Новоандріївка, Білогір'я, Новоданилівка, Староукраїнка, Залізничне, Оріхів, Степове, Кам'янське, Степногірськ. Надійшло пʼять повідомлень про руйнування в результаті обстрілів. Деталі уточнюються. Вночі під час масованого удару відпрацювала ППО. На ранок у Запоріжжі спокійно, прильотів не зафіксовано.



У Дніпропетровській області вночі ворог вдарив ракетами по місту Павлоград. Загинула 79-річна жінка. За уточненими даними, восьмеро людей постраждали. Двоє поранених шпиталізували – 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Пошкоджене промислове підприємство, пожежу, яка виникла, рятувальники вже приборкали. Зруйновано сім приватних будинків. Ще 50 – понівечені. Наслідки атаки уточнюються. Вчора вдень ворожа армія обстрілювала Нікопольщину. З важкої артилерії ворог поцілив по Мирівській та Марганецькій громадах. Без жертв. Вночі було збито пʼять ворожих ракет над Дніпропетровської області.



У Харківській області вночі окупанти вдарили по Купянську. Внаслідок удару згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, включаючи два автобуси. Без жертв. Минулої доби ворожого вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Гранів, Світличне, Стрілеча, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Крейдянка. Окупанти завдали ударів силами авіації з території Росії по Гранову і Удах. На Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Гряниківку, Кучерівку і Куп’янськ. Вчора російські війська також обстріляли із РСЗВ «Ураган» село Світличне Золочівської територіальної громади. Пошкоджень зазнали одне домогосподарство та електромережі. З артилерії обстріляв Вовчанськ. Там пошкоджено три приватних будинки.



У Луганській області за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки біля Білогорівки і Серебрянського лісництва. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку. На тимчасово окупованих територіях створили "комісії у справах неповнолітніх", які виписують батькам штрафи при підозрі навчання дітей онлайн в українських школах. Ситуація по області залишається складною.



У Донецькій області вночі був обстріл Лимана. Згорів приватний будинок і господарські споруди. Вчора зранку – обстріл "смерчами" житлового кварталу Покровська. Троє загиблих, 11 поранених. Зруйновано чотири багатоповерхівки, три магазини, пошкоджено вісім приватних авто. Незмінно напружена ситуація поблизу Соледара: с.Парасковіївка: інтенсивні обстріли та штурмові дії з боку росіян. Інформація про постраждалих на данний час уточнюється. Під постійними обстрілами с.Васюківка, с.Федорівка, с.Роздолівка.



Не припиняються бої за Бахмут. В результаті ворожих обстрілів протягом доби пошкоджень зазнали три приватних будинки, пʼять господарських споруд, будівля міської ради, будівля апеляційного суду (влучання з подальшим займанням). За інформацією на ранок, відомо про двох загиблих та одного пораненого місцевого мешканця. Постійні артобстріли населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської громад. На Донеччині за добу: шість загиблих, 13 поранених.



У Миколаївській області, за інформацією оперативного командування "Південь", вночі збили шість ракет.



У Херсонській області потерпає від постійних обстрілів російської армії. Від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів, серед яких Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Веселе, Львове, Тягинка, Берегове. Загарбники знову обстріляли лікарню у Бериславі. Ворожі снаряди влучили у котельню, приміщення зазнало руйнувань. Через російську атаку дістав поранення працівник закладу. За його життя борються лікарі.Загалом за добу на Херсонщині через агресію РФ 3 людини поранені. В Новій Каховці окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій. З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 54 особи, з них 3 – діти.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! вночі під час повітряної тривоги завдано ракетних ударів по об’єкту критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі.Жертв та постраждалих немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок, пише LB.ua сьогодні вночі була ракетна атака, є влучання в об’єкт інфраструктури Кропивницького р-ну. Пожежу ліквідовують, працюють відповідні служби. Без жертв.за минулу добу були два обстріли із мінометів та скидання боєприпасів із БПЛА, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.вночі з російської території ворог здійснтв мінометний обстріл по території Юнаківської громади. Сьогодні зранку – мінометний обстріл по території Хотінської громади. Інформація щодо постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури уточнюється. Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли чотирьох територіальних громад області: Миропільської, Краснопільської, Новослобідської, Білопільської. Було зафіксовано понад 30 прильотів, зокрема скидання з БпЛА одного вибухового пристрою. Без наслідків.вночі на території області була зафіксована група БпЛА, працювали засоби ППО. Під час ракетної атаки дві ракети поцілило по об’єкту інфраструктури. Попередньо – загиблих та постраждалих немає. Деталі уточнюються.за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Новоданилівка, Темирівка, Чарівне, Мала Токмачка, Гуляйполе, Ольгівське, Новоандріївка, Білогір'я, Новоданилівка, Староукраїнка, Залізничне, Оріхів, Степове, Кам'янське, Степногірськ. Надійшло пʼять повідомлень про руйнування в результаті обстрілів. Деталі уточнюються. Вночі під час масованого удару відпрацювала ППО. На ранок у Запоріжжі спокійно, прильотів не зафіксовано.області вночі ворог вдарив ракетами по місту Павлоград. Загинула 79-річна жінка. За уточненими даними, восьмеро людей постраждали. Двоє поранених шпиталізували – 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Пошкоджене промислове підприємство, пожежу, яка виникла, рятувальники вже приборкали. Зруйновано сім приватних будинків. Ще 50 – понівечені. Наслідки атаки уточнюються. Вчора вдень ворожа армія обстрілювала Нікопольщину. З важкої артилерії ворог поцілив по Мирівській та Марганецькій громадах. Без жертв. Вночі було збито пʼять ворожих ракет над Дніпропетровської області.області вночі окупанти вдарили по Купянську. Внаслідок удару згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, включаючи два автобуси. Без жертв. Минулої доби ворожого вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Гранів, Світличне, Стрілеча, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Крейдянка. Окупанти завдали ударів силами авіації з території Росії по Гранову і Удах. На Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Гряниківку, Кучерівку і Куп’янськ. Вчора російські війська також обстріляли із РСЗВ «Ураган» село Світличне Золочівської територіальної громади. Пошкоджень зазнали одне домогосподарство та електромережі. З артилерії обстріляв Вовчанськ. Там пошкоджено три приватних будинки.за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки біля Білогорівки і Серебрянського лісництва. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку. На тимчасово окупованих територіях створили "комісії у справах неповнолітніх", які виписують батькам штрафи при підозрі навчання дітей онлайн в українських школах. Ситуація по області залишається складною.вночі був обстріл Лимана. Згорів приватний будинок і господарські споруди. Вчора зранку – обстріл "смерчами" житлового кварталу Покровська. Троє загиблих, 11 поранених. Зруйновано чотири багатоповерхівки, три магазини, пошкоджено вісім приватних авто. Незмінно напружена ситуація поблизу Соледара: с.Парасковіївка: інтенсивні обстріли та штурмові дії з боку росіян. Інформація про постраждалих на данний час уточнюється. Під постійними обстрілами с.Васюківка, с.Федорівка, с.Роздолівка.Не припиняються бої за Бахмут. В результаті ворожих обстрілів протягом доби пошкоджень зазнали три приватних будинки, пʼять господарських споруд, будівля міської ради, будівля апеляційного суду (влучання з подальшим займанням). За інформацією на ранок, відомо про двох загиблих та одного пораненого місцевого мешканця. Постійні артобстріли населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської громад. На Донеччині за добу: шість загиблих, 13 поранених., за інформацією оперативного командування "Південь", вночі збили шість ракет.потерпає від постійних обстрілів російської армії. Від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів, серед яких Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Веселе, Львове, Тягинка, Берегове. Загарбники знову обстріляли лікарню у Бериславі. Ворожі снаряди влучили у котельню, приміщення зазнало руйнувань. Через російську атаку дістав поранення працівник закладу. За його життя борються лікарі.Загалом за добу на Херсонщині через агресію РФ 3 людини поранені. В Новій Каховці окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій. З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 54 особи, з них 3 – діти.Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні 36 ракет. 16 з них були збиті

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