Виїзд вантажівок за кордон через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» ускладнений
Сьогодні, 13:42
За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польщі – об 11:00 розпочалися акції протесту аграріями на під’їзних шляхах до пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин» з боку Польщі.
Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
У зв’язку з цим, польською Стороною призупинено оформлення вантажних автомобілів на в'їзд до Польщі (виїзд з України). Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.
Попередньо, акції триватимуть до 24:00 17 лютого 2023 року.
«Просимо водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію», - наголошують у Волинському прикордонному загоні.
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Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
У зв’язку з цим, польською Стороною призупинено оформлення вантажних автомобілів на в'їзд до Польщі (виїзд з України). Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.
Попередньо, акції триватимуть до 24:00 17 лютого 2023 року.
«Просимо водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію», - наголошують у Волинському прикордонному загоні.
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