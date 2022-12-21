Виїзд вантажівок за кордон через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» ускладнений

Виїзд вантажівок за кордон через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» ускладнений
За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польщі – об 11:00 розпочалися акції протесту аграріями на під’їзних шляхах до пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин» з боку Польщі.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

У зв’язку з цим, польською Стороною призупинено оформлення вантажних автомобілів на в'їзд до Польщі (виїзд з України). Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.

Попередньо, акції триватимуть до 24:00 17 лютого 2023 року.

«Просимо водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію», - наголошують у Волинському прикордонному загоні.





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Теги: Ягодин, вантажівки, пропуск
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