На «Ягодині» можливі затримки у проходженні електронної черги через акцію протесту польських аграріїв





Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.



Її проведення попередньо погоджено польськими правоохоронними органами з 11.00 16 лютого до 24.00 17 лютого. Тому можливі затримки у проходженні електронної черги, яка функціонує з української сторони перед митним постом "Ягодин" та ускладнення у доставці вантажів до Дорогуська з польського боку.



Оцінити ситуацію щодо очікування на пропуск вантажів через західний кордон можна через





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За інформацією, отриманою від митних органів Республіки Польща, 16 та 17 лютого 2023 року польськими аграріями знову запланована акція протесту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Її проведення попередньо погоджено польськими правоохоронними органами з 11.00 16 лютого до 24.00 17 лютого. Тому можливі затримки у проходженні електронної черги, яка функціонує з української сторони перед митним постом "Ягодин" та ускладнення у доставці вантажів до Дорогуська з польського боку.Оцінити ситуацію щодо очікування на пропуск вантажів через західний кордон можна через перегляд спеціальної карти , яку Держмитслужба оновлює щодня.

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