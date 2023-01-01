На «Ягодині» можливі затримки у проходженні електронної черги через акцію протесту польських аграріїв
Сьогодні, 10:24
За інформацією, отриманою від митних органів Республіки Польща, 16 та 17 лютого 2023 року польськими аграріями знову запланована акція протесту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Її проведення попередньо погоджено польськими правоохоронними органами з 11.00 16 лютого до 24.00 17 лютого. Тому можливі затримки у проходженні електронної черги, яка функціонує з української сторони перед митним постом "Ягодин" та ускладнення у доставці вантажів до Дорогуська з польського боку.
Оцінити ситуацію щодо очікування на пропуск вантажів через західний кордон можна через перегляд спеціальної карти, яку Держмитслужба оновлює щодня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Її проведення попередньо погоджено польськими правоохоронними органами з 11.00 16 лютого до 24.00 17 лютого. Тому можливі затримки у проходженні електронної черги, яка функціонує з української сторони перед митним постом "Ягодин" та ускладнення у доставці вантажів до Дорогуська з польського боку.
Оцінити ситуацію щодо очікування на пропуск вантажів через західний кордон можна через перегляд спеціальної карти, яку Держмитслужба оновлює щодня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лукашенко завтра зустрінеться з Путіним
Сьогодні, 10:52
На «Ягодині» можливі затримки у проходженні електронної черги через акцію протесту польських аграріїв
Сьогодні, 10:24
Медіа