На Львівщині три російські ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури

На Львівщині три російські ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури
Цієї ночі, 16 лютого, ворог завдав ракетного удару по Львівській області. Три ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Єдине, що можу уточнити: це не є об‘єкт, від якого залежить подача електроенергії на Львівщині. Була пожежа, її оперативно загасили. Щастя, що працівники перебували в укритті. Жертв чи постраждалих – нема. На місці влучання є вирва. На сусідній вулиці зруйнувалася стіна магазину. Також без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що повітряну тривогу оголосили вночі у четвер, 16 лютого, по всій Україні. Уночі російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.


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Теги: Обстріл, Росія, Львівщина
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