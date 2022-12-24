У Луцьку – аварія: на Ківерцівській зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Як зазначили свідки автопригоди, легковик з причепом в‘їхав в Mitsubishi L 200.



Внаслідок аварії значно постраждав один з автомобілів – він отримав значні механічні ушкодження. На місці аварії працює екіпаж патрульної поліції. Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 лютого, близько 09:30 трапилася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Ківерцівській у Луцьку.Про цеповідомили очевидці.Як зазначили свідки автопригоди, легковик з причепом в‘їхав в Mitsubishi L 200.Внаслідок аварії значно постраждав один з автомобілів – він отримав значні механічні ушкодження. На місці аварії працює екіпаж патрульної поліції. Деталі – згодом.

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