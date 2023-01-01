ЗСУ за добу ліквідували ще 690 російських окупантів, шість танків і гелікоптер

ЗСУ за добу ліквідували ще 690 російських окупантів, шість танків і гелікоптер
Росія вже втратила в Україні близько 140 460 військових.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько/ about 140460 (+690) осіб ліквідовано;

танків - 3296 (+6);

бойових броньованих машин - 6517 (+10);

артилерійських систем - 2306 (+3);

РСЗВ - 466 (+0);

засоби ППО - 239 (+3);

літаків - 298 (+0);

гелікоптерів - 287 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2012 (+1);

крилаті ракети - 857 (+0);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5167 (+6);

спеціальна техніка - 219 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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