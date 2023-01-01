ЗСУ за добу ліквідували ще 690 російських окупантів, шість танків і гелікоптер
Сьогодні, 09:25
Росія вже втратила в Україні близько 140 460 військових.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько/ about 140460 (+690) осіб ліквідовано;
танків - 3296 (+6);
бойових броньованих машин - 6517 (+10);
артилерійських систем - 2306 (+3);
РСЗВ - 466 (+0);
засоби ППО - 239 (+3);
літаків - 298 (+0);
гелікоптерів - 287 (+1);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2012 (+1);
крилаті ракети - 857 (+0);
кораблі / катери - 18 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 5167 (+6);
спеціальна техніка - 219 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько/ about 140460 (+690) осіб ліквідовано;
танків - 3296 (+6);
бойових броньованих машин - 6517 (+10);
артилерійських систем - 2306 (+3);
РСЗВ - 466 (+0);
засоби ППО - 239 (+3);
літаків - 298 (+0);
гелікоптерів - 287 (+1);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2012 (+1);
крилаті ракети - 857 (+0);
кораблі / катери - 18 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 5167 (+6);
спеціальна техніка - 219 (+0).
Дані уточнюються.
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