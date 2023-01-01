ЗСУ за добу ліквідували ще 690 російських окупантів, шість танків і гелікоптер





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали:



особового складу - близько/ about 140460 (+690) осіб ліквідовано;



танків - 3296 (+6);



бойових броньованих машин - 6517 (+10);



артилерійських систем - 2306 (+3);



РСЗВ - 466 (+0);



засоби ППО - 239 (+3);



літаків - 298 (+0);



гелікоптерів - 287 (+1);



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2012 (+1);



крилаті ракети - 857 (+0);



кораблі / катери - 18 (+0);



автомобільної техніки та автоцистерн - 5167 (+6);



спеціальна техніка - 219 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже втратила в Україні близько 140 460 військових.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу - близько/ about 140460 (+690) осіб ліквідовано;танків - 3296 (+6);бойових броньованих машин - 6517 (+10);артилерійських систем - 2306 (+3);РСЗВ - 466 (+0);засоби ППО - 239 (+3);літаків - 298 (+0);гелікоптерів - 287 (+1);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2012 (+1);крилаті ракети - 857 (+0);кораблі / катери - 18 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 5167 (+6);спеціальна техніка - 219 (+0).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію