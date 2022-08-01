Пішов на роботу та не повернувся: на Волині зник безвісти 43-річний чоловік

Пішов на роботу та не повернувся: на Волині зник безвісти 43-річний чоловік
Учора, 15 лютого, близько 12:00 години до поліції надійшло повідомлення про те, що зник Россов Сергій Миколайович, 13 квітня 1979 року народження, житель Нововолинська.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За інформацією, чоловік ще 14 лютого пішов на роботу та не повернувся. Де перебуває зараз невідомо, телефон вимкнений.

Прикмети: волосся русе, середнього зросту, є шрам під лівим оком, на щоці.

"Якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваного чоловіка повідомте поліцію за номерами телефонів: 0504845307, 0973329243 або 102", - наголошують у секторі комунікації поліції Волинської області.
Пішов на роботу та не повернувся: на Волині зник безвісти 43-річний чоловік

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Теги: Волинь, Нововолинськ, розшук
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