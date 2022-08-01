Пішов на роботу та не повернувся: на Волині зник безвісти 43-річний чоловік

Учора, 15 лютого, близько 12:00 години до поліції надійшло повідомлення про те, що зник, 13 квітня 1979 року народження, житель Нововолинська.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За інформацією, чоловік ще 14 лютого пішов на роботу та не повернувся. Де перебуває зараз невідомо, телефон вимкнений.волосся русе, середнього зросту, є шрам під лівим оком, на щоці."Якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваного чоловіка повідомте поліцію за номерами телефонів: 0504845307, 0973329243 або 102", - наголошують у секторі комунікації поліції Волинської області.